На побережье Байкала убегающие от медведя туристы сорвались со скалы

В Баргузинского района Бурятии два туриста сорвались со скалы, убегая от медведя. Один из них погиб, второй — получил травмы, сообщили в региональном отделении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 14 августа двое мужчин отдыхали на берегу Чивыркуйского залива Байкала. В одну из отдаленных бухт, как сообщается, он приплыли на лодке. В какой-то момент из леса к ним вышел медведь.

«Убегая от дикого животного, туристы сорвались со скалы. Один из них скончался, второй получил повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В телеграм-канале Забайкальского национального парка, на территории которого произошел этот инцидент, сообщается, что туристы приехали из Иркутска. По данным организации, около десяти утра мужчины отправились на берег Змеиной бухты «в поисках дикоросов» — грибов и шишек сосны.

«Со слов одного из участников происшествия, по пути они заметили медведя, испугались и побежали, затем спрыгнули со скалы в воду», — говорится в сообщении.

По данным нацпарка, второй турист с переломом ключицы был доставлен в Баргузинскую Центральную республиканскую больницу.

В Следственном комитете добавили, что к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая должна провести детальный осмотр и опросить очевидцев. После этого «будет принято процессуальное решение» по этому делу.

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