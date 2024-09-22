На затонувшей суперъяхте могли находиться секретные разведданные

Водолазы, которые исследуют обломки суперъяхты, затонувшей у берегов Сицилии, попросили усилить меры безопасности в районе крушения. Они опасаются, что на борту яхты могли находиться секретные разведданные, представляющие интерес для иностранных правительств. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванные источники.

Предполагается, что на судне находились водонепроницаемые сейфы, содержащие два сверхзашифрованных жестких диска.

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По словам водолазов из пожарной бригады, изначально местные правоохранительные органы опасались, что потенциальные воры могут попытаться добраться до обломков, чтобы заполучить украшения и другие ценные вещи, все еще находящиеся на месте крушения. Теперь они обеспокоены тем, что обломки могут представлять интерес для других стран, в частности для России и Китая.

«Официальная просьба о дополнительной охране обломков яхты до тех пор, пока их не поднимут, была принята и выполнена», — рассказал CNN сотрудник сицилийского управления гражданской обороны. Теперь яхту охраняют как над водой, так и с помощью подводного наблюдения.

Телеканал отмечает, что находившийся на борту яхты и погибший во время крушения британский мультимиллионер Майк Линч был связан с британскими, американскими и другими разведывательными службами через принадлежащие ему компании, в том числе через ​​компанию по кибербезопасности Darktrace.

CNN пишет, что Линч также был советником британских премьер-министров Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй по вопросам науки, технологий и кибербезопасности во время их пребывания в должности.

Суперъяхта затонула у берегов Сицилии 19 августа. В результате крушения погибли семь человек, 15 человек, в частности жену Майка Линча, удалось спасти. Итальянская прокуратура возбудила уголовное дело по статьям о непредумышленном убийстве и кораблекрушении.

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