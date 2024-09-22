Раскопавший могилу Ван Гога художник «осеменил» Вандомскую колонну

Беларусский художник-акционист Алексей Кузмич превратил Вандомскую колонну в Париже в половой орган. Свою акцию он назвал «Осеменение» и завил, что это подарок Парижу перед его депортацией. Видео с перформанса опубликованы в инстаграме художника.

На одном из роликов видно, как Кузьмич подходит к колонне с чемоданом, из которого затем достает два огнетушителя с желтой краской. С их помощью акционист рисует на мостовой у колонны две округлые фигуры, а затем ложится на землю. В этом время случайные прохожие снимают происходящее на видео. Вскоре к художнику подходят полицейские.

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На другом видео Кузьмич утверждает, что Франции не нужны художники, но он любит Париж и считает его вторым домом. «После “Ренессанса” местные власти намерены очистить от меня Францию. Депортировать, посадить в тюрьму или еще каким-то образом устранить. Они это любят. Опыт в этих делах у них богатый», — заявил художник.

По словам Кузьмича, «Осеменение» — это попытка оживить «давно уже ставшее мертвецом пространство». «Пусть с оживления этой колонны — центрального места сила Франции — начнется Ренессанс Парижа. Пусть через наслоения бюрократической мертвечины культуры прорвется поток творения. На пьедестал взойдет искусство, которого в этом городе давно уже и след простыл», — добавил акционист.

Свой предыдущий перформанс во Франции Кузьмич провел 29 июля этого года. Тогда он попытался раскопать могилу Винсента Ван Гога в городе Овер-сюр-Уаз. Свои действия он объяснил тем, что «невыносимо жить в мире, где закончились художники». Акционист сопровождал перформанс выкриками «Художник, вставай!»

Прибывшая на место полиция задержала Кузьмича. Суд постановил выслать художника из страны и запретить въезд на ближайшие два года, а также обязал акциониста выплатить штраф в размере трех тысяч евро.

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