Раскопавшего могилу Ван Гога беларуса собираются депортировать на родину

Французские власти собираются выслать в страну происхождения беларусского художника-акциониста Алексея Кузьмича-младшего. Решение суда северного пригорода Парижа опубликовали сторонники художника на его странице в фейсбуке.

Акциониста задержали 29 июля во время перфоманса «Ренессанс» на кладбище во французском городе Овер-сюр-Уаз. Кузьмич пытался раскопать могилу Винсента Ван Гога, объяснив свидетелям акции, что «невыносимо жить в мире, где закончились художники». Автор перфоманса был одет во все белое и сопровождал раскопки выкриками «Художник, вставай!»

Прибывшая полиция задержала Кузьмича. Суд обязал его заплатить штраф в три тысячи евро и отправил под арест в депортационной центр Ле Мениль-Амло. Здесь уроженец Беларуси ждать высылки. Согласно судебному решению, ближайшие два года акционист не сможет посещать Францию.

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В депортационном центре Кузьмичу дали кличку «Путин», рассказал активист своим сторонникам. Рассказ, опубликованный на странице художника в фейсбуке, начинается словами: «Ван Гог на связь не выходил: ни „спасибо“ ни „иди нахуй“».

В день суда над автором перфоманса на ютуб-канале Кузьмича вышел ролик «Ренессанс. Эпилог». В ролике акционист призвал зрителей «заняться делом и взяться за лопату», перечислив имена одиннадцати умерших людей: Ги Дебор, Андре Бретон, Эдит Пиаф, Оскар Уайльд, Жан-Поль Сартр, Мишель Фуко, Жан Бодрийяр, Тристан Тцара, Далида, Антонен Арто, Леонардо да Винчи.

Алексей Кузьмич-младший является сыном полного тезки, советского художника 1970-90-х годов. Кузьмич-младший провел несколько перфомансов на родине, в Беларуси. Во время выборов президента страны в 2020 году, он принимал участие в протестах. После задержания и пыток в тюрьме активисту удалось уехать сначала в Украину, а потом в Европу.

В 2021 году Кузьмич провел акцию «Имитация» у Елисейского дворца в Париже, посвященную «погибшим напрасно жертвам мирных революций». Акционист перелез через забор резиденции французского президента с наполненной жидкостью бутылкой, из горлышка которой торчала горящая тряпка. На Кузьмиче был белый халат с нарисованной красной мишенью. Беларуса задержала полиция. Спустя сутки акциониста отпустили. Кузьмич покинул Францию, рассказав, что криминальная полиция Парижа сделала ему предупреждение: «повторный прецедент в течение ближайших шести лет может привести к преследованию».

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