После «закрытия» Comedy Club объявил о начале нового сезона

Во время трансляции якобы последнего эпизода шоу Comedy Club на ТНТ ведущие Гарик Харламов и Павел Воля заявили о запуске нового юбилейного сезона. На это обратила внимание «Фонтанка».

Выпуск 20 сентября, который ранее называли последним эпизодом программы, оказался началом 20-го сезона. В эфире телеканала Гарик Харламов повторил слова о закрытии шоу, однако Павел Воля затем добавил: «Прощай, старый Comedy Club. И здравствуй, новый 20-й сезон Comedy Club».

В официальных соцсетях проекта пока не сообщалось о продолжении шоу, однако в подписи видео, выложенному на ютьюбе 21 сентября, сказано, что выпуски будут выходить в 21:00 по московскому времени.

В конце июля этого года креативным продюсером Comedy Club стал Гарик Харламов. Тогда он заявил, что программа готовится к перезапуску. «Над новым сезоном шоу работает слаженная команда авторов и продюсеров. Мы хотим полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход», — рассказал Харламов.

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На перезапуск шоу также намекнула директор телеканала Тина Канделаки. В своем телеграм-канале она сообщила, что Харламов «предложил огромное количество новых идей».

О закрытии Comedy Club стало известно 19 сентября. В «Газпром-медиа Развлекательное Телевидение» подтвердили, что шоу перестанет выходить на ТНТ. На афишах, посвященных «последнему» выпуску, появилась фраза «Прощай, Comedy». в соцсетях проекта многие его резиденты записали «прощальные» видео.

Шоу выходит на ТНТ с 2005 года. Оно состоит из стендап-монологов, музыкальных номеров и миниатюр. За время своего существования Comedy Club показал более 800 выпусков. В 2017 и 2023 году шоу получило премию ТЭФИ.

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