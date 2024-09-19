Comedy Club закроется

Последний выпуск Comedy Club выйдет в эфир телеканала ТНТ 20 сентября. Об этом, как пишут «Ведомости», сообщили в пресс-службе «Газпром-медиа Развлекательное Телевидение», которое является субхолдинга «Газпром-медиа».

«Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — приводятся в пресс-релизе слова креативного продюсера шоу Гарика Харламова.

В начале сентября директор телеканала ТНТ Тина Канделаки намекала на перезапуск шоу. Тогда она написала, что назначенный в конце июля креативным продюсером Comedy Club Гарик Харламов «предложил огромное количество новых идей», которые касались сцены, музыки, резидентов и самого юмора.

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«Мы всем каналом, всей командой подумали, оценили ситуацию, и я могу сказать только одно: “Прощай, Comedy”», — заключила Канделаки.

Теперь, как сообщают «Ведомости», такую же фразу — «Прощай, Comedy» — можно увидеть на билбордах с анонсом последнего выпуска.

В декабре прошлого года на ТНТ перестало выходить другое популярное юмористическое шоу «Импровизация». Канделаки тогда написала в своем телеграм-канале, что вернет программу в эфир, если выпуск передачи, выложенный на видеохостинге RuTube наберет миллион просмотров.

Однако позже постоянный участник «Импровизации» комик и телеведущий Антон Шастун рассказал в интервью Иде Галич, что это предложение Канделаки озвучила уже после того, как руководство канала приняло окончательное решение о закрытии шоу.

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