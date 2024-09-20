СМИ: Путин хочет сделать из молодежи «ультранационалистических патриотов»

Российские власти пытаются привить молодежи ненависть к Западу и ультрапатриотические ценности, однако на деле они лишь разъединяют новое поколение. Газета The Washington Post (WP) рассказывает, к каким методам приходит Владимир Путин, чтобы сделать удобное для своих целей общество.

Пропаганда пытается внушить молодым россиянам идею о том, что Запад их ненавидит, заявил бывший чиновник, некогда близкий к Кремлю. По его словам, идеальный россиянин в современных реалиях должен быть «перформативно патриотичным»: это значит, что нужно обязательно поддерживать войну против Украины, верить в бога и жить в соответствии с традиционными ценностями.

Идеология, которую Кремль пытается внушить молодому поколению, состоит из «ультранационалистического патриотизма» и православных христианских ценностей, пишет WP. Важную роль в ней играют США — это страна, которая якобы хочет уничтожить Россию. Россия же представляется в роли жертвы, которая на самом деле стремится к миру.

«Очевидно, что “принадлежность” теперь означает действовать определенным образом, в очень четком контексте “мы и они” <…> Это подразумевает быть этническим русским. Или играть роль этнического русского. Быть натуралом. Быть православным христианином. И принять это послание милитаризма», — объясняет британский историк и автор книги о пророссийских молодежных организациях «Поколение Z» Ян Гарнер.

В итоге сейчас молодежь в России разделена на касты, пишут журналисты. Первая каста — конформисты, которые подстраиваются под идеологию государства ради карьерных перспектив или успеха. Еще одна каста — избегающие. Это молодые люди, которые не интересуются политикой и стараются не взаимодействовать с государственными институтами. Остальную часть молодежи WP называет «изгоями». Среди таких — Егор Балазейкин, который отбывает шестилетний срок за то, что бросил коктейли Молотова в военкоматы в качестве протеста против войны, пишет издание. На момент ареста ему было 16 лет.

Татьяна Балазейкина, мать Егора, рассказала, как ее сын пришел к протестной деятельности в России. Его дядя был опытным офицером, он добровольно отправился на войну против Украины и погиб. Смерть дяди, по словам Балазейкиной, стала для Егора «звоночком»: молодей человек разочаровался в мифах о «великой военной машине России».

Пропаганда пристально взялась за воспитание детей. Объем пропаганды в российских школах в нынешнем учебному вырастет как минимум вдвое по сравнению с предыдущим годом, сообщали журналист «Агентства». Они подсчитали, что учителя должны будут потратить на пропагандистские занятия как минимум 12% всего учебного времени. С этого года в школах начали преподавать историю по новому учебнику, автором которого стал помощник Путина Владимир Мединский.

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