В новом учебном году объем пропаганды в школах вырастет вдвое

Объем пропаганды в российских школах в 2024-2025 учебном году вырастет вдвое по сравнению с предыдущим и втрое по сравнению с 2022 годом. На пропагандистские занятия учителя потратят около 12% всего учебного времени. Об этом пишет «Агентство», ссылаясь на результаты собственного анализа учебной программы.

Издание отмечает, что такая ситуация во многом сложилась благодаря началу преподавания школьникам истории по новым учебникам, автором которых стал бывший министр культуры, а ныне помощник Владимира Путина Владимир Мединский.

В рамках анализа «Агентство» сложило учебные часы по предметам, программы которых включают уроки, продвигающие позицию Кремля, а затем посчитали их долю во всей обязательной учебной программе 11-х классов.

В результате из 11 тысяч учебных часов на пропаганду потратят 1300. Издание отмечает, что доля пропаганды в образовательной программе может отличаться в зависимости от класса. Так, в начальной школе ее меньше, чем в старшей.

С корректностью проведенного «Агентством» анализа согласился глава профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен.

Издание также пишет, что скорость проникновения пропаганды в образовательную программу с каждым годом растет. Так в 2022-2023 учебном году она составила 3,4% от общего количества учебных часов, благодаря появлению курса «Разговоры о важном», чей суммарный объем составил 370 часов.

В 2023-2024 учебном году доля пропаганды составила уже 6% из-за начала преподавания истории в старших классах по новым учебникам Мединского, в которых переписали разделы, посвященные Советскому Союзу, а также добавили тему «СВО». На изучение этих разделов школьники за год потратили 136 часов. Кроме того, в прошлом учебном году в школы вернули начальную военную подготовку для старшеклассников в рамках предмета ОБЖ.

Кроме того, в 2023 году отдельным предметом в школах стали «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Ранее этот курс преподавался внеурочно или в составе других предметов. В концепции преподавания курса говорится, что «сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей является важнейшим приоритетом» для страны. В первый год предмет пока преподают только для 5 и 6 классов, однако планируется, что он также войдет в образовательную программу 7, 8, и 9 классов.

Рекордные 12% пропаганды в 2024-2025 учебном году будут обеспечены все теми же учебниками по истории Мединского вкупе с увеличением количества учебных часов по истории. В стартующем учебном году их станет на 40% больше за счет сокращения количества уроков по обществознанию.

Кроме того, в этом году школы получили указание от властей сделать на уроках обществознания акцент на рассказах об устройстве политической власти в России, ценностях многодетности и «деструктивных идеологиях» Запада. На это планируется потратить 272 часа. В будущем же году Кремль обещает сделать обществознание предметом «о том, что лучшая страна в мире — это Россия».

И наконец ОБЖ в нынешнем году переименовали в Основы безопасности и защиты Родины, увеличив долю пропаганды в в средних классах на 68 часов. Среди прочего в новом курсе появился модуль «Военная подготовка. Основы военных знаний», который посвящен российской армии, ее вооружению и военной технике, а учеников 8 и 9 классов будут отправлять на военные сборы.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.