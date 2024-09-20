Уволенный за критику ФСБ бывший капитан полиции разыскивает пропавшую семь месяцев назад дочь

Бывший капитан полиции из Ростовской области Николай Цомартов все еще разыскивает свою дочь Анну, пропавшую без вести в Дагестане семь месяцев назад. В своем телеграм-канале, созданном для поиска Анны Цомартовой, мужчина критиковал силовиков в похищении дочери, за что был уволен по статье. Об этом пишет издание «Коса».

Сообщается, что 22-летняя Анна Цомартова училась в Ростовском юридическом институте МВД и мечтала работать в полиции, как и ее отец. 10 февраля девушка пропала. Последний раз ее видели на территории санатория ФСБ в городе Каспийск в Дагестане — примерно в двух километрах от спортзала, где она тренировалась. Как отмечает «Коса», девушка приехала в город на соревнования по тайскому боксу.

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Согласно записи из видеокамер, которые как сообщает портал 161.ru, родителям девушки предоставили в МВД Дагестана, Цомартова перед исчезновением прогуливалась по набережной.

Отцу девушки сообщили, что спортсменка во время прогулки прыгнула в воду, однако видеодоказательств этому не предоставили. При этом, как отмечает «Коса», в день пропажи Анны одна из камер на здании санатория ФСБ внезапно дала сбой, а записи с других родителям не показывали три дня.

«Нам же изначально говорили, когда мы ехали из Ростова в Каспийск, якобы у них имеется видео, где вот она прыгает в воду. Так почему не предоставить его? Мы когда приехали, говорили: "Дайте нам видео". А нам всё время отвечали: "Завтра, послезавтра…" И в итоге оказалось, что его и не было. Просто нас как будто вот так готовили к чему-то непонятному», — сказал он в интервью 161.ru.

Он также заявил, что до сих пор не понимает как его дочь могла оказаться на территории санатория ФСБ, «а потом больше получаса просто стоять на одном месте».

«Я считаю, что ее обманули. Думаю, в любом случае это было спланировано сотрудниками этого ведомства. В любом случае. Я не верю, что она там [у санатория ФСБ] оказалась случайно, потому что всё говорит об обратном. Это не в ее характере было — уйти куда-то просто так», — сказал он.

Сообщается, что следователи до сих пор не нашли никаких зацепок, произошедшего с девушкой в тот день. Согласно единственной хронологии событий того дня, которое озвучило следствие, около четырех часов дня она вышла из Дворца спорта имени Алиева, сказав всем, что хочет подышать воздухом. Перед этим девушка якобы попрощалась со своим братом, отдала ему свой телефон и попросила передать матери, что любит ее.

По данным 161.ru, делом сейчас занимается центральный аппарат Следственного комитета по поручению главы СК Александра Бастрыкина. Однако дело до сих пор не двигается с места, жалуются родители спортсменки.

«Коса» отмечает, что семья Анны Цомартовой неоднократно писала жалобы, распространяла листовки о ее пропаже и даже обращалась к Владимиру Путину с просьбой помочь в этом деле. В телеграм-канале, посвященном спортсменке, отец спортсменки критиковал ФСБ в похищении дочери за что был отстранен от службы в МВД.

19 сентября бывший капитан полиции опубликовал копию приказа о своем увольнении по статье «Совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», однако позже удалил пост. В документе говорилось, что Цомартов «допустил публичное негативное высказывание в отношение деятельности ФСБ России, сотрудников ОИОС МВД по республике Дагестан и оценочное суждение о результатах проведения следственными органами предварительного расследования».

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