Кашпировского заподозрили в мошенничестве

Движение «Сорок Сороков» обратилось к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить деятельность популярного на советском телевидении «экстрасенса» Анатолия Кашпировского. Об этом сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, активисты движения, занимающегося защитой традиционных ценностей, обеспокоены тем, что на встречи с Кашпировским приходят в основном пожилые люди, которые доверяют свое здоровье ему, а не профессиональным врачам.

В письме, которое представители движения направили в Следственный комитет, Кашпировского просят проверить на мошенничество, уклонение от уплаты налогов и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Shot утверждает, что «экстрасенс» принимает оплату наличными или на свою банковскую карту, а его сеансы проходят под видом творческих вечеров.

Телеграм-канал также сообщил, что в организации таких встреч Кашпировскому помогают несколько человек, в частности 34-летний Владислав С., который зарегистрировал в Казахстане ИП в области театральных искусств, и 55-летний Сергей Р., который является совладельцем компании в области исполнительских искусств. Какой именно — Shot не уточняет.

Накануне стало известно, что Кашпировский вернулся к своей деятельности и провел несколько сеансов в Москве, на которых якобы исцелял людей от разных болезней. В частности, потерю зрения «экстрасенс» лечил песнями Александра Малинина, а аллергию на хлорку — самим веществом. При этом Кашпировский выгнал женщину с сеанса и счел ее недостойной внимания из-за того, что она принесла мало хлорки.

По данным Shot, за четыре дня сеансов «экстрасенс» заработал около шести миллионов рублей. Позже телеграм-канал опубликовал видео, как Кашпировский, его жена и ассистенты напали на корреспондента Shot после одного из таких сеансов.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.