СМИ: Кашпировский вернулся к сеансам

Популярный на советском телевидении экстрасенс и целитель Анатолий Кашпировский возобновил свою деятельность и начал проводить сеансы в Москве, один из которых собрал около 300 человек. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По данным телеграм-канала, Кашпировский начал активно рекламировать свои услуги и предлагать людям исцеление от рака, бесплодия, избыточного веса и потери зрения. Все виды «лечения», как пишет Shot, проходят почти одинаково: экстрасенс разговаривает с «пациентами», а затем они ложатся на пол.

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Отличается лишь процесс восстановления зрения. В этом случае людям предлагают лежать на полу в течение пяти минут и слушать песни Александра Малинина. По мнению Кашпировского, они помогают от близорукости, дальнозоркости и катаракты, однако для эффективного «лечения» нужно пройти четыре сеанса подряд.

На одном из сеансов Кашпировский решил избавить посетительницу от аллергии на хлорку. Shot пишет, что экстрасенс выгнал женщину, поскольку она принесла недостаточное количество аллергена. Свои действия он объяснил жадностью людей, которые, по его мнению, жалеют денег не только на «лечение», но и на себя, поэтому недостойны внимания экстрасенса.

Shot отмечает, что каждая такая встреча стоит от трех с половиной до девяти тысяч рублей. Индивидуальный прием Кашпировский оценил в 25 тысяч рублей. По данным телеграм-канала, основная аудитория таких встреч — люди старше сорока лет из разных регионов России.

Shot пишет, что за четыре дня активной деятельности Кашпировский заработал около шести миллионов рублей. Помимо платы за сеансы он продает мерч в виде «волшебной» соли, книг с афоризмами, своих фотографий и флешек с песнями. Перед входом на сеанс посетителей просят оставить пожертвование. При этом, по данным телеграм-канала, бизнес Кашпировского официально нигде не зарегистрирован.

Shot пишет, что билеты на сеансы раскупаются заранее. Кашпировский уже объявил о новых встречах в Санкт-Петербурге.

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