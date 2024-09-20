У россиян может появиться 13 пенсия 

В Госдуму до конца года будет внесен законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-спикер нижней палаты парламента и депутат от фракции ЛДПР Борис Чернышов.

По его словам, такая норма становится все более востребованной. «Я планирую доработать этот документ, который с первого раза не получил поддержки, учесть замечания, которые мы обсудили с экспертами и коллегами, и повторно внести его до конца года», — заявил Чернышов.

Он напомнил, что в России второй год подряд наблюдается повышенная инфляция. По словам Чернышова, в случае с трудоустроенными гражданами ее частично компенсирует рост зарплат, тогда как доходы пенсионеров отстают от роста цен.

Чернышов рассказал, что его законопроект предполагает ввести предновогоднюю выплату, одинаковую для всех пенсионеров вне зависимости от того, пенсию какого размера пенсию они получают.

Законопроект о ежегодной выплате 13 пенсии уже вносили на рассмотрение нижней палаты парламента в декабре 2022 года. Тогда в авторах документа, который правительство отклонило в октябре прошлого года, значились депутаты из партии «Справедливая Россия — За правду». В кабмине тогда заявили, что предложенный законопроект противоречил пенсионному законодательству.

В июне 2024 года Владимир Путин анонсировал индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Об этом он заявил в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«В прошлые годы не проводилась индексация пенсий работающих пенсионеров. За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам», — сказал Путин.

Он уточнил, что поручил подготовить и принять соответствующий законопроект в весеннюю сессию Госдумы, а саму индексацию провести 1 февраля 2025 года.

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