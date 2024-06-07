Путин анонсировал индексацию выплат работающим пенсионерам и повышение МРОТ

Владимир Путин выступил с речью на Петербургском международном экономическом форуме. В ней он, в частности, анонсировал индексацию пенсий работающим пенсионерам.

«В прошлые годы не проводилась индексация пенсий работающих пенсионеров. За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам», — сказал Путин.

По его словам, он поручил подготовить и принять соответствующий законопроект в весеннюю сессию Госдумы, а саму индексацию провести 1 февраля 2025 года. Последний раз пенсии работающим пенсионерам индексировали в 2016 году.

Путин отметил, что сейчас для такого решения совпали два фактора. С одной стороны, в России не хватает рабочих рук. С другой — многие люди пенсионного возраста, и граждане, выходящие на пенсию, являются высококвалифицированными специалистами, которые нужны экономике.

В такой ситуации нужно поддержать людей и «обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой постоянно говорим», резюмировал Путин.

Кроме того, он анонсировал повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). По словам Путина, МРОТ будет привязан к медианной зарплате, с 2025 года составит 48% медианной зарплаты и достигнет 22 тысяч рублей. А к 2030 году МРОТ составит не менее 35 тысяч рублей.

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Также в своей речи он также пообещал новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса. «Будем повышать эффективность действующих мер поддержки, а также в дополнение к ним предлагать новые», — сказал Путин, не уточнив о каких именно мерах идет речь.

Путин говорил о необходимости защитить интеллектуальную собственность разработчиков, а также предложил подумать над «мягким рыночным механизмом» для российских разработок, чтобы не было «правового произвола».

Кроме того, Путин заявил, что в этом году появится такой инструмент как сберегательный сертификат. Он, по его словам, позволит размещать средства в банках на срок свыше трех лет и под больший процент, чем обычные депозиты.

Во время этого анонса Путин обратился к главе Сбербанка Герману Грефу и главе ВТБ Андрею Костину, призвав их «не высасывать как пылесос» деньги из других банков.

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