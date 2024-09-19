Помощник Мишустина предложил запретить в школах теорию Дарвина

Помощник председателя правительства Михаила Мишустина, бывший премьер-министр Чечни, экс-мэр Грозного Муслим Хучиев обратился к Министерству просвещения с предложением исключить из школьной программы изучение теории Дарвина. Хучиев озвучил предложение на заседании Всероссийского родительского комитета, сообщило издание РБК со ссылкой на своего корреспондента.

Учение о происхождении видов путем естественного отбора «противоречит религиозному воспитанию», объяснил помощник Мишустина. «Все знают, что это ошибочная теория», — сказал Хучиев. По его словам, преподавание теории Чарльза Дарвина является «первый шагом в духовном разложении детей». Теорию «признали неправдой» «все религии», заявил бывший премьер-министр Чечни. «Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям?» — задался вопросом Хучиев.

Свое обращение помощник Мишустина адресовал присутствовавшему на заседании министру просвещения Сергею Кравцову. Однако министр предложение Хучиева не прокомментировал, пишет РБК.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил изданию «Лента.ру», что отказывается поддержать инициативу помощника Мишустина Хучиева, поскольку школьникам «необходим доступ к научному знанию».

В 2019 году глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов предлагал вместо эволюционной теории Дарвина «принять библейское учение», — либо «продолжать валять дурака во всех гимназиях». По мнению высокопоставленного православного священника, это ненаучная теория, а современная наука «ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети».

Британский ученый Чарльз Дарвин опубликовал свою работу «Происхождение видов путем естественного отбора» в 1859 году. Книга представила теорию, согласно которой популяция живых существ эволюционирует на протяжении поколений.

Год назад после критики чеченских властей в России переписали новый учебник по истории для старшеклассников. Глава республики Рамзан Кадыров оспорил прозвучавший в учебном пособии тезис о том, что чеченцы во время Второй Мировой войны сотрудничали с немецкими фашистами. В результате в пособие внесли правки. Министр Кравцов лично представил переписанный учебник Кадырову.

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