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Ванна со ртутью и компресс из рыбы

Тест «Холода» по безумным лечебным практикам прошлого, которые лучше не повторять

18.09.2024

Когда у нас есть проблема со здоровьем, мы часто хотим найти быстрое и легкое решение, поэтому некоторые верят во всевозможные «чудесные» методы лечения. Таких и по сей день немало: например, хиропрактики обещают лечение едва ли не всех болезней, просто нажимая на спину, а специалисты по «биорезонансной терапии» утверждают, что могут избавить от бесплодия с помощью электродов на теле. Нередко подобные методы лечения напоминают те, к которым прибегали люди в прошлые века. Проверьте свои знания о странных способах лечения в тесте «Холода».

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Автор
редакция «Холода»
Фото на обложке
Gianni Dagli Orti / Shutterstock / Rex Features / Vida Press
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