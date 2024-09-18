Ванна со ртутью и компресс из рыбы

Когда у нас есть проблема со здоровьем, мы часто хотим найти быстрое и легкое решение, поэтому некоторые верят во всевозможные «чудесные» методы лечения. Таких и по сей день немало: например, хиропрактики обещают лечение едва ли не всех болезней, просто нажимая на спину, а специалисты по «биорезонансной терапии» утверждают, что могут избавить от бесплодия с помощью электродов на теле. Нередко подобные методы лечения напоминают те, к которым прибегали люди в прошлые века. Проверьте свои знания о странных способах лечения в тесте «Холода».

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