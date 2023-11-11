Глава Минпросвещения показал Кадырову новую версию учебника по истории. Ранее его раскритиковали из-за абзаца о депортации народов

Министр просвещения Сергей Кравцов предоставил главе Чечни Рамзану Кадырову переизданный учебник истории для десятиклассников, который ранее критиковали из-за абзаца о депортации народов СССР в сталинские времена. Об этом сообщил Кадыров в своем телеграм-канале.

«Сергей Кравцов представил мне переизданный учебник истории для 10-х классов. В нем теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям. Одним словом, справедливость восторжествовала!» — написал глава Чечни.

Кравцов приехал в республику с рабочим визитом. Он лично зачитал отрывок из учебника, который переписали. Депортация там названа «трагической страницей в истории Великой Отечественной войны». Ей, как говорится в новой версии учебника, «подверглись 12 народов, которые лишись не только родной земли, но и национально-территориальных автономий <…>. В СССР, а позднее — в Российской Федерации репрессии в отношении целых народов были осуждены, выработаны меры по их полной реабилитации».

В предыдущей версии учебника, который Кравцов и советник российского президента Владимир Мединский презентовали в августе, говорилось, что «на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар» депортировали в восточные регионы СССР. В связи с этим учебник раскритиковали на Северном Кавказе, в том числе в Чечне.

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