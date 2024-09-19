Обслуживать связанные с Россией сделки продолжит только один турецкий банк 

В Турции вслед за банками с иностранным участием от обслуживания платежей, связанных с Россией и Беларусью, решили отказаться государственные и частные кредитные организации. Об этом, как передает ТАСС, сообщил источник в сфере турецкого финансового консалтинга. По его словам, участники банковского рынка Турции хотят оставить работу с такими сделками только одному местному банку.

«Почти все турецкие банки хотят полностью выйти из сделок с участием России и Белоруссии. Все эти сделки они хотели бы оставить банку Emlak Katılım, чтобы им самим обезопасить себя от возможных проблем в будущем в виде потенциальных ограничений и санкций», — рассказал собеседник агентства, добавив, что отказывающиеся проводить платежи компаний, связанных с Россией и Беларусью, уже рекомендуют таким клиентам обращаться в Emlak Katılım.

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При этом источник отметил, что «ставки комиссии инкассо там довольно высокие по сравнению со стандартными» и составляют около 5-6%. «Но учитывая трудоемкость комплаенса в других банках, на размер комиссии компании-клиенты зачастую уже не смотрят», — добавил он.

По словам источника, сейчас все турецкие банки «просят у компаний из России и Беларуси или у компаний, ведущих торговлю как с ними, так и с западными контрагентами, документально подтверждать характер экспортных сделок, их соответствие актуальным правилам». Таким образом кредитные организации пытаются обезопасить себя от рисков в виде вторичных санкций со стороны США и ЕС.

Ранее российский посол в Турции Алексей Ерхов в интервью ТАСС посетовал, что турецкие банки все чаще «выдавливают компании», занимающиеся транзитом товаров в Россию, блокируя им переводы и закрывая счета.

В январе 2024 года стало известно, что банки в Турции начали массово закрывать счета российских компаний. А в мае один из крупнейших турецких банков — DenizBank — ужесточил условия открытия счетов для россиян, включая обладателей турецкого ВНЖ.

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