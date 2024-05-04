Один из крупнейших турецких банков ужесточил условия открытия счетов для россиян

С начала 2024 года турецкий DenizBank ужесточил условия открытия счетов для россиян. Со сложностями сталкиваются даже обладатели местного ВНЖ и прописки, сообщает РБК со ссылкой на посредников, которые помогают россиянам получать карты в турецких банках.

Один из них, Сергей Овсянников, рассказал, что из 10 человек одобрение получает только один. По его словам, банк делает исключения только для тех российских клиентов, у кого есть депозит от 100 тысяч долларов.

Управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов в разговоре с РБК отметил, что при открытии счета многое зависит от личных договоренностей с сотрудниками конкретного отделения и от тех, кто представляет клиента.

По словам посредника Елены Чернышевой, DenizBank с начала этого года не открывает счета иностранцам как туристам. Раньше россияне могли обратиться в кредитную организацию, имея только российский заграничный паспорт. Теперь банк требует ВНЖ и прописку в Турции, но даже при их наличии не гарантирует открытие счета. По ее словам, турецкой прописки нет примерно у 60% заявителей из России.

Один из клиентов рассказал изданию, что DenizBank отказал ему в открытии счета с туристическим ВНЖ и местной пропиской.

Сергей Овсянников отмечает, что в декабре прошлого года условия открытия счетов для россиян также ужесточил банк Emlak Katılım. Теперь завести в нем карту могут только те, у кого есть рабочий ВНЖ. Другие популярные у россиян турецкие банки — Vakıfbank, ZiraatBank и İşBank — последние полгода не меняли условия открытия счетов.

DenizBank до 2019 года принадлежал «Сбербанку» и был одной из немногих турецких кредитных организаций, которая лояльно относилась к российским клиентам. Он начал ужесточать условия осенью 2022 года после объявления в России мобилизации. Банк стал требовать, чтобы при открытии счета россияне вносили депозит в размере 10 тысяч лир (почти 30 тысяч рублей), а также начал отдавать предпочтение тем клиентам, которые обращались через посредника. В феврале 2024 года DenizBank разослал клиентам с российским гражданством письма с просьбой подтвердить их право на проживание в Турции.

В прошлом году президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому иностранные банки могут попасть под американские санкции за помощь со сделками россиянам из санкционных списков.

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