Турецкие банки начали закрывать счета российских компаний. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на финансовых консультантов и представителей деловых объединений.

По их словам, турецкие банки опасаются вторичных санкций со стороны США, под которые они могут попасть за помощь в обходе ограничений против российского ВПК и бизнеса. Как напоминают «Ведомости», в конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который упростил процедуру введения ограничений против иностранных банков, помогающих обходить санкции российским гражданам и компаниям.

По данным «Ведомостей», два турецких банка, которые до сих пор работали с российскими компаниями, уже закрыли счета значительной части российских юрлиц. Еще как минимум две кредитных организации Турции находятся в процессе закрытия счетов российских граждан и компаний. Главным образом речь идет о тех клиентах, которые открыли там счета после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам консультанта по международным платежам Искандера Миргалимова, турецкие банки в первую очередь закрывают счета тем российским клиентам, которые использовали их как транзитные, а также нефтегазовым трейдерам. При этом он отметил, что государственные банки Турции еще проводят некоторые платежи. Речь идет о расчетах за продовольствие и фармпродукцию в национальных валютах.

В середине января газета «Коммерсантъ» написала, что турецкие банки отказываются работать с российскими кредитными организациями.

«Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае», — сказал тогда один из собеседников «Коммерсанта».

В свою очередь, издание отмечало, что речь идет не только о разрыве корреспондентских отношений между кредитными организациями Турции и России, но и о приостановке обработки платежей.

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