Кадыров обвинил Маска в отключении Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «на СВО» перестал работать оснащенный пулеметом электропикап Cybertruck американской компании Tesla. Автомобиль удаленно отключил основатель компании Илон Маск, написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни рассказал подписчикам, что «Кибертрак» был «подарком» Маска. Месяц назад Кадыров публиковал видео с поездкой по Грозному за рулем Cybertruck, в багажнике которого стоял советский пулемет «Утес».

В новом посте глава Чечни сказал, что машина была «отправлена на СВО», где «прекрасно справлялась» с боевыми задачами, демонстрируя «маневренность и хорошую защиту экипажа». После того, как Маск «некрасиво поступил», отключенный автомобиль пришлось отбуксировать, сообщил Кадыров. «Ну как так, Илон? Разве так делается?» — написал он.

В августе глава Чечни поблагодарил американского миллиардера за продукцию принадлежащих бизнесмену компаний. Разработки Tesla и Starlink «здорово помогают» в войне с Украиной, написал Кадыров и пригласил Маска в республику. Он пообещал принять американца как гостя, добавив, что ждет от него разработок, «которые будут способствовать завершению СВО».

Видео Кадырова за рулем Cybertruck спровоцировало переписку между Маском и журналистом The New York Times Сетом Абрамсоном. В ответ на пост с видео Маск написал Абрамсону: «Вы серьезно настолько тупой, что считаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу?» Журналист посоветовал бизнесмену дистанционно отключить Cybertruck, так как «это оружие войны».

Кадыров запостил у себя часть диалога журналиста и бизнесмена, посоветовав Маску не реагировать на «отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ».

Tesla официально не продает свою продукцию в России. Первый Cybertruck появился в стране в мае, сообщал Moscow Tesla Club. На сайте американского производителя электропикап предлагается за 99 990 долларов. Moscow Tesla Club продает Cybertruck по 23,5 миллиона рублей за машину.

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