В Москве появился первый Cybertruck от Tesla

В Россию доставили первый электрический пикап Cybertruck от компании Tesla, сообщил РБК. Mash пишет, что автомобиль компании Илона Маска заметили в Москве.

«Сначала трак покрасовался на Патриках, а потом отправился в сторону Цветного бульвара», — говорится в публикации. По данным телеграм-канала, несколько дней назад Cybertruck видели на дорогах Минска.

«Алексей Еремчук, основатель и руководитель Moscow Tesla Club, доставил Tesla Cybertruck в Россию», — рассказали в компании. Там отметили, что этот автомобиль Еремчук впервые показал в соцсетях в феврале 2024 года, когда он еще находился в США.

Стоимость электрического Cybertruck варьируется от 57 до 96 тысяч долларов или от 5,3 до 9 миллионов рублей. Однако на сайте Moscow Tesla Club Cybertruck Foundation Series предлагают за 28 миллионов рублей и это со скидкой.

По словам Еремчука, приобрести Cybertruck довольно сложно. Он рассказал, что покупатели в США подписывают пользовательского соглашение, в котором обязуются выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов, если они решат продать этот автомобиль в течение года.

Ранее сообщалось, что нарушившим договор владельцам Cybertruck могут полностью запретить покупать машины Tesla в будущем. Впрочем, в компании отмечали, что не будут взыскивать штраф, если у клиента Tesla бы «веская причина» продать электрический пикап. Однако в таком случае владелец электромобиля должен обратиться с просьбой о выкупе непосредственно в Tesla.

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