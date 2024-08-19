Кадыров поблагодарил Маска за отправленные «в зону СВО» Cybertruck и Starlink

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил американского миллиардера Илона Маска за продукцию принадлежащих бизнесмену компаний. По его словам, разработки Tesla и Starlink «здорово помогают» в «зоне СВО».

Накануне Кадыров опубликовал видео с поездкой по Грозному на автомобиле Tesla Cybertruck, оборудованном советским пулеметом «Утес». Глава Чечни похвалил «кибертрак "Тесла"», назвав «настоящим неуязвимым быстрым животным» и пообещав отправить «в зону СВО».

Автомобиль, по словам Кадырова, он получил «от уважаемого Илона Маска». Кадыров пригласил бизнесмена в республику, пообещав принять «как самого дорогого гостя» и добавил, что ждет от компаний Маска новых разработок, «которые будут способствовать завершению СВО».

Журналист The New York Times Сет Абрамсон в тот же день ретвитнул пост украинского журналиста Антона Геращенко, пересказавшего оригинальный пост Кадырова. Абрамсон тегнул Илона Маска и поинтересовался: почему бизнесмен поставляет «готовые к использованию в военных целях» автомобили находящимся под санкциями «врагам Америки»? Илон Маск ответил журналисту NYT вопросом на вопрос: «Вы серьезно настолько тупой, что считаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Поразительно». И оставил комментарий к собственному твиту: «Еще один пример, как сильно лгут устаревшие СМИ».

Абрамсон попытался продолжить диалог, посоветовав дистанционно отключить Cybertruck, так как «это оружие войны, прямо сейчас». Но бизнесмен журналисту не ответил.

Глава Чечни в своих соцсетях опубликовал скриншот диалога Маска и Абрамсона, посоветовав бизнесмену не реагировать на «отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ». «Лучше продолжай творить и достигать новые вершины», — написал Кадыров. Он поблагодарил Маска за спутниковый интернет Starlink, заявив, что «скорость связи в зоне СВО вообще огонь».

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Starlink официально не работает в России. Однако украинская разведка сообщала, что российские военные используют на фронте этот спутниковый интернет. В сети есть сайты, которые предлагают купить терминалы по цене от 110 тысяч рублей с «доставкой в зону СВО» и «бесплатной активацией».

Tesla Cybertruck тоже продается в России только неофициально. Подержанный внедорожник, судя по объявлениям на сервисе Авто.ру, обойдется покупателю как минимум в 13,5 миллионов рублей. Новые машины на заказ стоят от 24 миллионов рублей. Автомобиль рассчитан на экстремальные нагрузки, устойчив к ударам тяжелыми предметами, способен возить грузы тяжелее тонны. На одном заряде новый Cybertruck может проехать около 800 километров.

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