Употребление ягод и красного вина снижает риск развития деменции

Ученые из Университета Квинс в Белфасте провели исследование и выяснили, что увеличение потребления продуктов и напитков, богатых флавоноидами, может снизить риск развития деменции более чем на четверть. Об этом сообщает The Guardian.

По мнению ученых, флавоноиды, которые в основном содержатся в растительных продуктах, обладают рядом полезных для здоровья свойств, включая антиоксидантные, противовоспалительные и противораковые свойства. Они также связаны с уменьшением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и с улучшением когнитивных функций.

Руководитель исследования Эйдин Кэссиди рассказала, что ученые проанализировали данные о питании более чем 120 тысяч взрослых в возрасте от 40 до 70 лет.

«Наши результаты показывают, что потребление шести дополнительных порций богатых флавоноидами продуктов в день, в частности ягод, чая и красного вина, приводит к снижению риска развития деменции на 28%. Эти результаты были наиболее заметны у людей с высоким генетическим риском, а также у тех, у кого наблюдались симптомы депрессии», — утверждает Кэссиди.

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Соавтор исследования Эми Дженнингс отметила, что простое изменение диеты может стать эффективным аспектом профилактики деменции. Она добавила, что на данный момент не существует способов лечения заболевания, поэтому профилактические меры «должны оставаться одним из главных приоритетов в области общественного здравоохранения».

The Guardian отмечает, что основными факторами развития деменции считаются возраст и генетика. К другим факторам относятся недостаточный уровень образования, нарушение слуха, высокое кровяное давление, курение, ожирение, депрессия, диабет, чрезмерное употребление алкоголя, травматические повреждения мозга, загрязнение воздуха и социальная изоляция.

Как пишет издание, к 2050 году число людей, страдающих деменцией, утроится и составит 153 миллиона человек. Ранее стало известно, что постоянное употребление обработанного красного мяса повышает риск развития заболевания, а оливковое масло напротив снижает риск смерти от деменции.

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