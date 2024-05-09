Оливковое масло снижает риск смерти от деменции

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана выяснили, что ежедневное употребление оливкового масла снижает риск смерти от деменции. Результаты исследования, которое проводили в США, опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Исследование показало, что употребление как минимум семи граммов оливкового масла в день снижает риск смерти от деменции на 28%. При этом ученые обнаружили, что замена одной чайной ложки маргарина и майонеза эквивалентным количеством оливкового масла уменьшает риск смерти от деменции на 8-14%. Ученые подчеркнули, что сливочное и другие растительные масла не имеют такого эффекта.

Марта Гуаш Ферре, соавтор исследования, утверждает, что оливковое масло содержит соединения со свойствами антиоксидантов, которые могут выполнять защитную функцию для мозга.

Исследование проводилось в течение 28 лет. В нем участвовали только американские медицинские работники. Среди них — более 60 тысяч женщин и почти 32 тысячи мужчин. Средний возраст участников — 56,4 лет. При этом из эксперимента исключили участников с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией.

Участники эксперимента раз в два года заполняли анкеты, в которых указывали информацию о массе тела, курении, физической активности, менопаузальном статусе и приеме гормонов у женщин. Также собирались данные о семейном анамнезе и хронических заболеваниях. Отчет о том, сколько масла употребляют участники, они отправляли раз в четыре года.

Ученые подчеркнули, что подобные исследования ранее проводили только с теми, кто придерживается средиземноморской диеты, в которую входит большое количество свежих фруктов, овощей, цельного зерна и орехов. При этом, как отмечается в отчете, в США потребление оливкового масла ниже, чем в странах Средиземноморья. Это помогло исследователям добиться более наглядных результатов.

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