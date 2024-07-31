Переработанное красное мясо увеличивает риск деменции

На конференции Международной федерации ассоциаций по борьбе с болезнью Альцгеймера ученые из США представили результаты исследования диет около 130 тысяч человек, которые указывают на то, что постоянное употребление переработанного красного мяса на 20% увеличивает риск возникновения деменции, сообщает The Guardian.

Исследование длилось 43 года, и за это время ученым удалось изучить диеты около 130 тысяч медсестер и других работников здравоохранения. Они отчитывались о том, что едят, через каждые два-пять лет. Их спрашивали о том, как часто они ели бекон, сосиски, хотдоги, салями и другие виды переработанного красного мяса за этот промежуток времени. В итоге выяснилось, что 11 тысяч участвовавших в исследовании впоследствии начали страдать от деменции.

Участников исследования также спрашивали о том, как часто они употребляют в пищу орехи, тофу, бобовые, арахисовую пасту, стручковую фасоль и соевое молоко. Основываясь на их ответах ученые пришли к выводу, что замена красного мяса на эти продукты напротив снижает риск развития деменции на 23%.

«Исследование показывало неоднозначные результаты относительно того, есть или нет прямая связь между потреблением красного мяса и снижением когнитивных способностей в целом. <...> Изучая [диеты] людей за длительный промежуток времени, мы пришли к выводу, что потребление переработанного красного мяса значительно увеличивает риск развития деменции», — рассказала Юхан Ли, доцент Центра женского здоровья им. Бригама в Бостоне.

Она также уточнила, что прием красного мяса также увеличивает риск возникновения рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, поскольку оно содержит большое количество консервантов и натрия.

Авторы исследования также пришли к выводу, что к 2050 году количество людей, страдающих от деменции в мире, вырастет втрое — их станет 153 миллиона.

Результаты исследования подтвердил и профессор Ричард Оакли из Ассоциации по борьбе с Альцгеймером Великобритании, но он при этом подчеркнул, что красное мясо не является прямой причиной возникновения деменции. Оакли считает, что люди, избегающие подобных продуктов в пищу, в целом более осознанно относятся к своему здоровью и избегают другие вредные привычки, увеличивающие риск деменции.

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