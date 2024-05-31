Спрос на внутренний туризм повысил цены на отели 

Доходы российского гостиничного бизнеса существенно выросли. На это повлияли несколько факторов, в частности, ужесточение выдачи шенгенских виз и рост стоимости авиабилетов за границу. Высокий спрос на внутренний туризм спровоцировал рост цен на номера в отелях и гостиницах, пишет «Коммерсантъ».

С января по март этого года доходы коллективных средств размещения в стране выросли на 30% год к году и достигли 179 миллиардов рублей, отмечает издание, ссылаясь на данные Росстата. Также на 12% выросло и число ночевок — до 62 миллионов.

Вместе с ростом спроса на внутренний туризм выросли и цены на номера. Так, по данным компании IBC Real Estate, средняя стоимость номера на побережье Сочи выросла на 23% год к году и составила около 12,8 тысяч рублей за сутки. Номера в горном кластере подорожали на 18% и почти достигли 22 тысяч рублей.

На цены также влияют инфляция и рост курса валют, пояснил изданию управляющий партнер IFK Hotel Management Марсель Измайлов. По его словам, цены в рублях поправляют после каждого скачка курса, чтобы они находились в определенных значениях. Он отметил, что номер в трехзвездных отелях должен стоит до 100 евро, четырехзвездных — до 150 евро, а гостиницы с пятью звездами устанавливают цены в 200 евро и выше за ночь.

В целом в Краснодарском крае, согласно статистике Росстата, в первом квартале этого года число ночевок выросло на 12%, а доходы гостиничного бизнеса — на 29%. Хуже ситуация обстоит в аннексированном Крыму, куда не летают самолеты. Там число ночевок выросло на 4%, а выручка на 18%.

При этом в Ленинградской области и в Дагестане наблюдается обратная ситуация. Так, в Ленобласти доходы гостиничного бизнеса сократились на 7% год к году, а число ночевок — на 18%. В Дагестане выручка упала на 19%, вопреки росту ночевок на 3% .

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