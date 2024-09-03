Количество туристов в российских регионах в десятки и сотни раз больше числа гостиничных номеров

Счетная палата раскритиковала Минэкономразвития и Минстрой за недостаточно результативное использование бюджетов, выделенных на развитие туризма. В результате, по данным ведомства, в некоторых регионах на десятки и даже сотни прибывающих туристов приходится один гостиничный номер. Об этом пишет РБК, ссылаясь на отчет о результатах проведенного Счетной палатой аудита использования бюджетных средств, выделенных в 2021–2023 годах на федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Издание отмечает, что аудиторы ведомства не выявили нецелевого расходования средств, но заявили о недостаточных результатах и затягивании сроков создания инфраструктуры туристических кластеров, в том числе туркластера «Шерегеш», и нехватку мест для размещения туристов. При этом в Счетной палате отметили, что строительство новых гостиниц в российских регионах идет неравномерно и не соответствует существующему там туристическому потоку.

Так, из отчета Счетной палаты следует, что в 2023 году в Новгородской области на каждый имеющийся там гостиничный номер приходилось 122 туриста, а в Ленинградской это соотношение оказалось один к 295. При этом в Новгородской области запланировано создание дополнительно 690 единиц номерного фонда (два инвестиционных проекта), а в Ленинградской области — только 329 единиц.

В то же время в Краснодарском и Алтайском краях, где на одно место в гостинице приходится 38 и 50 прибывающих туристов соответственно, планируется создать дополнительно девять тысяч номеров в первом регионе и 2,5 тысячи во втором.

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