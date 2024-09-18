СМИ: израильская разведка заминировала тысячи пейджеров «Хезболлы»

Служба внешней разведки Израиля «Моссад» заминировала пять тысяч пейджеров, закупленных ливанской группировкой «Хезболла» для своих членов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Reuters.

По данным ливанских спецслужб, партию пейджеров для «Хезболлы» должна была произвести тайваньская компания Gold Apollo. Однако там сообщили, что перенаправили этот заказ фирме BAC, у которой есть лицензия на использование тайваньского бренда. Ливанские силовики сообщили, что BAC находится в Европе, но не уточнили, в какой конкретно стране.

Операцию, которая закончилась синхронным подрывом пейджеров и ранениями нескольких тысяч членов «Хезболлы», «Моссад» мог разрабатывать в течение многих месяцев, пишет Reuters. Собеседники агентства рассказали, что партию пейджеров, о которой идет речь, ввезли в Ливан в начале года. Вероятно, израильские спецслужбы смогли заложить в устройства взрывчатку до этого.

«"Моссад" положил внутрь устройства плату со взрывчатым веществом, на которую поступает код. Это вещество очень сложно обнаружить любыми способами. Даже с помощью любого устройства или сканера», — рассказал источник агентства. По его словам, около трех тысяч пейджеров взорвались после того, как на них отправили специальное закодированное сообщение, которое активировало вмонтированные взрывные устройства.

По словам другого собеседника Reuters, вес взрывчатки, заложенной в каждый пейджер не превышало трех граммов, что способствовало тому, что «Хехболла» не смогла обнаружить ее в течение нескольких месяцев.

В то же время источник катарского телеканала Al Jazeera утверждал, что во взорвавшиеся гаджеты было заложено по 20 граммов взрывчатого вещества.

По данным новостного израильского портала Walla, израильские спецслужбы планировали подорвать заминированные пейджеры в качестве «неожиданного первого удара» в случае начала полномасштабных боевых действий, чтобы временно парализовать «Хезболлу». Однако сделали это сейчас, так как появился риск, что операция будет раскрыта и «Моссад» потеряет возможность использовать девайсы со взрывчаткой.

17 сентября в Ливане практически одновременно взорвались несколько тысяч пейджеров, которые проиранское движение «Хезболла» использовало в качестве средства закрытой связи со своими членами. Спустя час после появления первых публикаций о взрывающихся устройствах ливанские медики сообщили о более чем двух с половиной тысячах пострадавших.

В свою очередь, представители «Хезболлы» сообщили о двух погибших, одним из которых оказался сын члена ливанского парламента Али Аммар. Кроме того, сообщалось о ранении в результате подрыва посла Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

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