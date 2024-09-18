СМИ анонсировали «кровавую битву» за стратегически важный украинский город

В ближайшее время Россия и Украина могут столкнуться в «кровавой битве» за город Покровск в Донецкой области. Этот пункт стратегически важен для обеих сторон. Об этом говорится в материале британской газеты The Guardian.

Издание называет битву за Покровск «кульминацией военной кампании» России в этом году. Журналисты также объяснили важность города для ВСУ. В первую очередь это логистический центр для украинской армии, так как именно здесь пересекаются автомобильные и железнодорожные маршруты. По этим линиям ВСУ перебрасывают войска, а также поставляют боеприпасы и продовольствие в другие части Донецкой области. Например, именно через Покровск ВСУ имеют выход в Торецк и Курахово.

Если российские войска все же займут Покровск, то им откроется дорога на Днепр. Из Покровска они смогут угрожать еще нескольким городам Донецкой области: например, Константиновке и Дружковке. Уже сейчас российские войска обстреливают шоссе, соединяющее Покровск и Константиновку.

«Надвигается кровавая битва. Российские войска находятся всего в шести милях (9,6 км — прим. “Холода”). Постоянно слышен шум от входящих и исходящих снарядов. На прошлой неделе российские военные самолеты разрушили мосты в городе и вокруг него, подготовив почву для будущей атаки», — пишет The Guardian.

По данным The Guardian, российские войска наступают на Покровск с двух направлений. Они уже перешли через Новогродовку на прошлой неделе, где ВСУ не оказали особого сопротивления. Также российские военные продвигаются с юго-востока через Украинск.

При этом Россия изменила тактику ведения боевых действий. Российские военные уже не задействуют большое количество бронетехники из-за ее уязвимости перед беспилотниками. Командир 15-й бригады Национальной гвардии Украины Александр Фанагей рассказал, что россияне отправляют небольшие группы из 10-15 солдат на пешие вылазки днем и ночью. Эти солдаты пытаются проникнуть на украинские позиции.

Украинский военный Станислав пожаловался, что Россия все еще способна наступать из-за явного превосходства в боеприпасах. По его словам, на каждый выпущенный Украиной снаряд Россия выпускает сразу семь или больше. Кроме того, Станислав признался, что ВСУ не хватает пехоты. Несмотря на все это, он уверен, что российской армии будет сложно установить контроль над Покровском.

Институт изучения войны (ISW) подтверждал, что российские военные добились «значительных тактических успехов» к юго-востоку от Покровска. В начале сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил, что украинской армии удалось остановить продвижение российских войск на покровском направлении, однако позже президент Владимир Зеленский признал, что ситуация в районе города еще не стабилизировалась.

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