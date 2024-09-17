Потери Вооруженных сил Украины под Донецком начали быстро расти, из-за чего приходится перебрасывать в этот район подразделения из Курской области России. Об этом газете Politico сообщили украинские военнослужащие, дислоцированные в Донецкой области.

Газета сообщает о тактических успехах российской армии на Донбассе. По данным издания, российские военные продолжают «неустанный натиск». Тем временем потери в рядах ВСУ быстро растут, что вынуждает главкома Александра Сырского идти на передислокацию сил. Некоторые подразделения, задействованные во вторжении в Курскую область, были отправлены для усиления обороны в Донецкую область.

Институт изучения войны (ISW) подтвердил, что российские войска добиваются «значительных тактических успехов» к юго-востоку от Покровска. Этот город является важным пунктом для ВСУ с логистической точки зрения.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация в Покровске нормализуется, хотя и остается сложной. Он также считает, что вторжение ВСУ в Курскую область помогло отвлечь российские подразделения от наступления на Донецкую область. Это, по его словам, видно по тому, что российские войска стали использовать меньше снарядов на этом направлении.

Издание Politico писало, что именно Зеленский настаивал на проведении «курской операции». Идея вторжения в Курскую область зародилась еще в начале 2024 года, однако против нее выступал Валерий Залужный, служивший в то время главнокомандующим ВСУ. Залужный не понимал, что украинские подразделения будут делать после того, как прорвутся через границу. Сейчас Украина контролирует порядка 800 квадратных километров российской приграничной территории.

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