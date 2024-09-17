Авиабилеты в экономкласс подорожали почти на треть

Перелеты экономклассом внутри России в августе подорожали на 29,8% по сравнению с прошлогодним последним месяцем лета, средняя стоимость билета поставила рекорд месяца за все время наблюдений, сообщило издание РБК со ссылкой на данные Росстата.

Из расчета на тысячу километров пути средняя цена одного места в экономическом классе составила 7913 рублей — это максимальный показатель для августа с 2000 года, уточнило издание. С начала года рост стоимости перелетов составил 28%, пишет РБК. По данным издания, это максимум с 2002 года.

В июне средняя стоимость перелетов экономклассом выросла на 24,3% к июню 2023 года, а в июле — на 28,3%. Похожий резкий летний рост цен последний раз наблюдался в августе 2008 года, пишет РБК.

В Федеральной антимонопольной службе, которая обязана следить за ростом цен, РБК сообщили, что пока не собрали всех данных за август от авиакомпаний. В ведомстве сказали, что сейчас проверяют «обоснованность цен» на некоторых авиамаршрутах.

Ранее самый резкий рост цен на авиаперелеты экономклассом был зафиксирован в январе-феврале 2024 года, — на 34–42% по сравнению с первыми двумя месяцами 2023-го, отмечало РБК.

В начале сентября глава Минтранса Роман Старовойт заявил, что стоимость авиабилетов за первую половину года увеличилась примерно на 20%, в среднем до 9150 рублей. Чиновник объяснил это ростом пассажиропотока, ростом затрат авиакомпаний на «поддержание летной годности», ростом стоимости топлива и услуг аэропортов. Министр посоветовал россиянам покупать приобретать билеты заранее, когда они «продаются по ценам ниже экономически обоснованных».

Росавиация прогнозирует, что пассажиропоток в этом году снизится до 98 млн человек. В прошлом году авиаперевозчики обслужили 105 млн пассажиров. Что будет с рынком в следующем, 2025 году, ведомство не берется предсказать из-за «невозможности прогнозировать» состояние парка самолетов.

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