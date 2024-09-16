СМИ: украинцы могут оказать сопротивление в случае территориальных уступок России

Украинские граждане не примут сделку «земля в обмен на мир», чтобы закончить войну с Россией. Против этой идеи выступают те солдаты ВСУ, которые уже 10 лет воюют в городах Донбасса. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

От украинских властей требуют заключить соглашение о прекращении войны, и особенно остро этот вопрос может встать в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре. Мирный план Трампа по Украине включает в себя создание «демилитаризованных зон», то есть Киеву придется отказаться от некоторых территорий. Солдаты и их семьи на востоке Украины в ответ на это могут оказать «ожесточенное сопротивление», пишет WP.

Результаты проведенного в мае опроса Киевского международного института социологии показали, что треть украинцев уже готовы отдать России некоторые территории Украины, если это поможет закончить войну и сохранить независимость страны. Однако более половины опрошенных респондентов все еще отвергают идею территориальных уступок. WP пишет, что сделка «земля в обмен на мир» может решить судьбу Донбасса, но украинцы не готовы отдавать России эти территории.

«Произойдет государственный переворот, потому что эту идею будут продвигать те, кто сидит в мирных городах. Никто здесь не поддержит ее — эта земля теперь полита нашей кровью», — считает военный медик Вероника, которая в 2014 году переехала из Донецка в Славянск.

Другой опрос показал, что около 15 процентов военных готовы присоединиться к вооруженному мятежу, если власти согласятся подписать неудобный для Украины мирный договор. Только 18 процентов опрошенных солдат поддерживают проведение переговоров с Россией.

Украинцам, у которых война забрала близких людей, сложно согласиться на мирные переговоры и уступки, пишут журналисты. 38-летняя жительница Славянска Наталья потеряла своего 20-летнего сына на войне. Он погиб в Авдеевке в марте. Сейчас в армии служит ее супруг. Она считает, что уже слишком поздно говорить о переговорах, так как на войне погибло «слишком много людей». Она сказала, что никогда не будет жить в оккупированном городе, даже если ей «предложат горы золота».

WP пишет, что среди украинских военных есть мнение, что переговоры с Москвой никогда не работали (в пример часто приводят провал Минских соглашений), а соглашение об отказе от территорий даст российской армии время восстановить силы и приготовить новое вторжение.

Командир беспилотника Павел признался WP, что потеря Донбасса станет «катастрофой» для Украины. Он также не уверен, что война закончится, если Россия получит эти земли. «Россия — страна империалистических амбиций, они не остановятся», — считает военный.

Газета The Wall Street Journal писала, что на третий год войны все больше и больше украинцев склоняются к идее сесть за стол переговоров с Россией. Мнение о мирном урегулировании конфликта начало набирать популярность после неудачного контрнаступления ВСУ в 2023 году. Против переговоров с Москвой выступают в основном украинские военные, а молодое поколение украинцев скорее согласны с принятием «несовершенного мира» ради того, чтобы остановить войну.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.