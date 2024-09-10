Все больше украинцев хотят мирных переговоров с Россией

На третий год войны с Россией все больше украинцев склоняются к идее мирного урегулирования конфликта. Против переговоров с Москвой выступают в основном украинские военные. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на опросы общественного мнения.

Украинские граждане начали склоняться к мирным переговорам после неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2023 году. С тех пор, как показывают опросы, поддержка мирного урегулирования выросла. 21 процент опрошенных верят, что мирное соглашение может остановить российскую агрессию. При этом WSJ не приводит данных, сколько украинцев поддерживали эту идею ранее.

Тем не менее большинство украинцев (86 процентов) не верят, что мирное соглашение остановит Россию от потенциальных атак в будущем. 39 процентов опрошенных не против того, чтобы российские войска оставались в Крыму, если это понадобится для достижения мира.

The Wall Street Journal пишет, что молодое поколение украинцев готово принять «несовершенный мир», лишь бы остановить войну. В качестве примера издание приводит мнение 33-летней учительницы Аллы Прониной из Запорожья. Она одна из тех, кто поменяла свое мнение после контрнаступления. Ее муж сейчас на войне. По ее словам, она готова отдать оккупированные территории России, чтобы наступил мир.

Популярный украинский блогер Настя Умка выразила в своем инстаграме схожее мнение. Она сказала, что никому в Украине уже «никому не надо границы 1991 года» и «люди хотят мира». После этого, по словам блогера, ее вызывали на беседу в СБУ. Ее также внесли в базу данных сайта «Миротворец», где содержатся личные данные людей, поддерживающих агрессию против Украины.

В то же время ветераны ВСУ и действующие военные скептически относятся к идее мирного урегулирования. Опрос показал, что лишь 18 процентов респондентов из этой категории поддерживают проведение переговоров с Россией. Это самый низкий показатель среди всех демографических групп, затронутых в исследовании. 15 процентов опрошенных и вовсе заявили, что присоединятся к вооруженному протесту, если власти подпишут неудобный для Украины мирный договор.

«За последние 30 лет Россия нарушила десятки международных договоров — соглашение с ними ничего не стоит. Если мы хотим мира, который продлится долго, нам нужно навредить им как можно сильнее», — высказался украинский военный Иван Панченко, воюющий с 2014 года.

Один из украинских военных рассказал The Wall Street Journal, что действующие военные не примут соглашения, по которому Украина отдаст России территории. Но, замечает солдат, окончательное решение будут принимать не военные.

Тем временем Сергей Шойгу исключает возможность переговоров с Украиной, пока ее войска контролируют часть Курской области России. Владимир Путин в июне предложил свой мирный план и уверял, что Россия готова «хоть завтра» сесть за стол переговоров. Однако позже Путин заявил о невозможности договориться с теми, кто «без разбора наносят удары по мирным людям», намекая якобы на действия украинских подразделений в Курской области.

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