Фильм о воюющих в Украине российских солдатах покажут на кинофестивале в Канаде

Документальный фильм российско-канадского режиссера Анастасии Трофимовой о российских солдатах на войне в Украине «Русские на войне» покажут в Торонто в рамках проходящего там международного кинофестиваля TIFF. Об этом сообщает Deutsche Welle. По данным издания, показ пройдет 17 сентября.

Неделю назад организаторы кинофестиваля сообщили об исключении этой картины из программы. Свое решение они тогда объяснили «угрозой для работы фестиваля и общественной безопасности». Ранее включение фильма «Русские на войне» в программу TIFF столкнулось с критикой, в том числе живущих в Канаде уроженцев Украины. Также показывать эту картину организаторам кинофестиваля не рекомендовала канадская полиция.

«Русские на войне» — документальный фильм, снятый от первого лица. По словам режиссера картины Анастасии Трофимовой, в ходе съемок этого фильма она лично провела семь месяцев среди воюющих в Украине российских солдат. «Для меня самым большим сюрпризом было то, насколько обычными были эти ребята», — отметила она.

Большая часть предыдущих работ Трофимовой посвящена Ближнему Востоку. Продюсером многих ее фильмов ранее выступал российский пропагандистский телеканал Russia Today.

Так, по данным «Медузы», в 2015 году RT Documentary выпустила фильмы Трофимовой «Жертвы ИГИЛ» и «Ее война: женщины против ИГИЛ», а в 2017 году та же компания спродюсировала еще два фильма режиссера — «Конго, моя драгоценность» и «Дорога в Ракку».

Украинское Государственное агентство по вопросам кино заявило, что фильм «Русские на войне» является «опасным инструментом манипуляции общественным мнением» и попыткой «изобразить агрессоров как жертв». В свою очередь, Трофимова говорит, что, снимая этот фильм, ставила себе задачу создать «антивоенную картину».

Ранее Трофимова публично высказывалась против развязанной Россией войны, в частности, опубликовала антивоенный пост в своих соцсетях спустя неделю после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году.

«Точку зрения российских солдат обычно не слышат, и я думаю, что это важно — увидеть сквозь туман войны трагедию, которой она является, и увидеть людей как людей, вне черно-белых рассуждений политиков и военной пропаганды», — сказала Трофимова о своем новом фильме.

Премьера фильма «Русские на войне» прошла на кинофестивале в Венеции, организаторы которого также подверглись критике со стороны художественного сообщества Украины за этот показ.

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