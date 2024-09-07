Документальный фильм о российской армии вызвал споры после показа в Венеции

На 81-м Венецианском кинофестивале прошла премьера документального фильма «Русские на войне» российско-канадского режиссера Анастасии Трофимовой. Фильм вызвал критику в художественном сообществе Украины. Об этом сообщают The Guardian и Русская служба Би-би-си.

Как пишет Би-би-си, в Киеве Трофимову обвинили в попытке оправдать оккупацию украинских территорий, в то время как сама режиссер утверждает, что ее задачей было снять антивоенный фильм.

«Точку зрения российских солдат обычно не слышат, и я думаю, что это важно — увидеть сквозь туман войны трагедию, которой она является, и увидеть людей как людей, вне черно-белых рассуждений политиков и военной пропаганды», — заявила Трофимова.

Издание со ссылкой на заявление Трофимовой агентству AFP отмечает, что режиссер стремилась показать «совершенно обычных людей», воюющих на стороне России, и развеять представление о том, что все они являются военными преступниками.

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Ради съемок фильма Трофимова провела семь месяцев в зоне боевых действий вместе с российским батальоном. Посмотревшие фильм критики пишут, что в картине показаны военные, которые «не имеют представления о том, почему их отправляют на фронт».

«Видно, как они с трудом пытаются заставить работать советское оружие; некоторые курят одну сигарету за другой или выпивают, а их товарищи гибнут и получают ранения», — передает Би-би-си рецензию журналиста AFP.

В то же время Reuters отметил, что в фильме показаны лишь фрагменты боев, которые не дают представления о разрушениях и военных преступлениях России.

«В кадре дезориентированные, напуганные люди, задающиеся вопросом, как они туда попали, когда им за это заплатят, кто их обманул, за что они воюют, останутся ли они в живых. Трофимовой ставят в вину, что она очеловечивает русских солдат. Безусловно так оно и есть, потому что в кадре люди, а не только сгоревшие танки, покосившиеся советские транспаранты или воронки от взрывов», — написала кинокритик Зинаида Пронченко в своем телеграм-канале.

По словам Пронченко, фильм Трофимовой «сам себе противоречит», поскольку «включая камеру с одной стороны фронта, ты автоматически солидаризируешься с теми, кто ее выбрал чуть раньше и теперь обязан убивать и погибать».

В Украине фильм Трофимовой восприняли как оскорбление. Украинская продюсер Дарья Бассель раскритиковала решение показать «Русских на войне» в Венеции.

«Мы можем только порадоваться за нее [Трофимову], что ей повезло не стать свидетельницей военных преступлений. К сожалению, тысячам украинцев не так повезло», — написала Бассель.

Продюсер считает, что герои фильма Трофимовой пересказывают тезисы российских пропагандистов, а сама картина является пропагандой. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал в своем телеграм-канале «запретить этот абсурд».

В дальнейшем фильм планируют показать на фестивале в Торонто, однако генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко обратился к организаторам смотра с просьбой отменить показ. По его словам, Трофимова ранее работала в государственном российском СМИ Russia Today и попала на оккупированные украинские территории незаконно.

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