СМИ: пропавший Черноморский флот нашелся неподалеку от дворца Путина

Российский Черноморский флот выведен из Новороссийска и находится, предположительно, в бухте у Геленджика, сообщило издание The Insider со ссылкой на OSINT-аналитика под ником H. I. Sutton и сервис отслеживания судов MarineTraffic.

На выходе из Геленджикской бухты начал искажаться сигнал GPS, обратил внимание аналитик. На карте сайта MarineTraffic он заметил «странное поведение кораблей», которые, согласно сервису, начали ходить кругами вокруг одной точки. Поведение сигнала объясняется тем, что в этой точке включилось устройство, которое глушит сигнал GPS, заявил аналитик. Этой точкой служит буй №133, указал H. I. Sutton. Журналисты The Insider проверили навигационные карты и сообщили, что круги на MarineTraffic действительно рисуются вокруг буя №133. На буй можно повесить «глушилку», пишет издание.

О том, что российский Черноморский флот ушел из своей нынешней главной базы, порта города Новороссийска, H. I. Sutton сообщил 14 сентября со ссылкой на спутниковый снимок бухты. Аналитик предположил: Москва опасается, что Киев получит разрешение на удары дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow по российской территории.

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The Insider сравнил осадку военных кораблей Черноморского флота (от четырех до шести метров) и глубины в акватории Геленджикской бухты (от девяти до 17 метров). В бухте действительно можно расположить на якоре вышедшие из Новороссийска боевые суда, сделали вывод журналисты. Глушение сигнала GPS может означать, что корабли таким способом защищаются от беспилотных надводных аппаратов, предположило издание.

Расстояние от Геленджикской бухты, как и от порта Новороссийска, до линии фронта превышает дальность Storm Shadow (300 километров по кратчайшей траектории), отметили журналисты. По их словам, ракеты можно запускать с самолетов над акваторией Черного моря, и перемещение флота на несколько десятков километров выглядит просто перестраховкой.

В Геленджике, в 19 километрах от входа в бухту находится мыс Идокопас, на котором расположен дворец Владимира Путина.

Базировавшаяся в Севастополе часть Черноморского флота покинула гавань и ушла в Новороссийск осенью 2023 года.

В июле 2024 года проект Bellingcat сообщил, что российские военные ускорили сооружение новой базы Черноморского флота в Абхазии. Портовые сооружения с причальными стенками и наземные сооружения базы возводятся около курортного города Очамчира, уточнили расследователи.

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