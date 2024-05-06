ФБК опубликовал скрытую съемку из отремонтированного дворца Путина

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал видео со скрытой камеры, снятые во дворце Владимира Путина в Геленджике. Соратники Алексея Навального выяснили, что в феврале-марте в особняке завершился ремонт, и показали, как теперь выглядит поместье.

Глава ФБК Мария Певчих рассказала, что в их распоряжении оказались четыре часа скрытой съемки. Ее сделал источник, у которого была возможность беспрепятственно передвигаться по помещениям дворца. Певчих назвала его «смелым агентом» ФБК.

На опубликованных кадрах запечатлена аллея, ведущая к зданию, на которой расположено множество статуй обнаженных женщин и мужчин. Рядом со входом во дворец видна знаменитая аквадискотека с баром. Внутри особняка источник ФБК снял на видео бассейн с лепниной, барельефами и хрустальными люстрами. Также он прошел через спа-зону, в которой есть массажный кабинет с дорогой мебелью, отделанный мрамором хамам, парильня с золотыми мозаиками и зона с разными душевыми комнатами.

Фото: ФБК

В нескольких помещениях, которые раньше обозначались в рабочих планах как «читальня» и «музыкальная гостиная», а теперь стали «лобби №1» и «лобби №2», появилось множество картин исторических сражений и портретов видных российских военачальников. К примеру, там есть изображения адмиралов Федора Ушакова и Павла Нахимова, а также картина «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!», на которой изображен Александр Невский. Ее оригинал находится в Кремлевском дворце.

Издание «Проект» получило доступ к рабочей документации строительной компании «Велесстрой», которая занималась ремонтом дворца, а также к сметам. Из этих документов стала известна стоимость мебели, размещенной во дворце. Например, диван в одном из лобби стоит 900 тысяч рублей, буфет — 1,1 миллиона, стол — почти два миллиона, хрустальная люстра — 50 миллионов рублей.

Источник ФБК снял на видео кабинет Путина, выполненный в темном дереве, в котором есть мраморный камин и золотые люстры. Также он зашел в помещение, которое раньше обозначалось на планах как «зал игровых машинок», а теперь стал часовней.

В этом помещении пол сделан из мрамора, стены по периметру отделаны декоративными панно. По центру стоит аналой — подставка под иконы или книги, перед ним — большой иконостас, на котором изображены Иисус Христос, Богородица и Святой князь Владимир. В часовне также установлен трон — стасидия, на которой можно стоять или сидеть по время служб. ФБК отмечает, что в старинных русских храмах такие ставили для царей.

Фото: ФБК

Кальянная с шестом для стриптиза, которую ФБК показывал в своем предыдущем расследовании, теперь называется «лаунж-зоной». Правда, осталась ли там сцена и шест, на кадрах скрытой съемки не видно. Зато на ролике видны полукруглые диваны и арки по периметру.

Кроме прочего, во дворце отремонтировали театр с огромной сценой и роскошными ложами на девять мест. Также там обновили спортзал: согласно сметам, туда купили эллипс за 1,6 миллиона рублей, велотренажер за 1,4 миллиона и подставку для гантелей за 500 тысяч рублей. Общая стоимость оборудования превысила отметку в 13 миллионов рублей. Все тренажеры итальянские, один — американский.

Фото: ФБК

На втором этаже источник ФБК заснял длинные коридоры, ведущие в 11 спален. Четыре из них занимают почти 300 квадратных метров каждая. В них расставлена мебель стоимостью в миллионы рублей.

«Проект» отмечает, что стройматериалы для особняка покупали у немецкой Knauf, финской Tikkurila и французской Ananbo. Сантехника, аксессуары, освещение и мебель были заказаны у итальянских, американских, бельгийских, испанских, японских, швейцарских и немецких компаний.

По данным ФБК, строительство и содержание дворца по-прежнему финансируют госкомпании под видом оказания несуществующих услуг. Например, компания «Транснефть-Сервис» тратит по 25 миллионов рублей ежемесячно на аренду неких жилых помещений. Другая структура «Транснефти», «Транснефть-Терминал», платит дворцу по 30 миллионов за аренду и услуги, которые на самом деле не оказываются.

В финале расследования ФБК показал бытовку с общим туалетом для рабочих, которые ремонтировали дворец. На одной из стен есть надпись: «Леха, ты был прав!».

Фонд борьбы с коррупцией выпустил первое расследование о дворце в начале 2021 года. В нем говорилось, что этот особняк стоимостью в 100 миллиардов рублей принадлежит Владимиру Путину. Тот публично это отрицал. Вскоре после выхода фильма ФБК миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что дворец принадлежит ему, и что через два года он сделает из него апарт-отель. ФБК настаивает, что здание по-прежнему предназначено для Путина.

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