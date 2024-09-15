Командир «Ахмата» посоветовал пленным чеченцам умереть

Замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны, командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов призвал попавших в украинский плен чеченцев добровольно погибнуть. Военный опубликовал в своем телеграм-канале видеоролик, где рассказал об обращениях к нему с просьбой помочь обменять военнослужащих.

Чеченцы «испокон веков» считали для себя «самым большим позором» сдачу в плен, рассказал командир «Ахмата». По его словам, подобный позор нельзя смыть «вообще ничем, кроме как своей кровью».

«После того, как вы подняли лапы и сдались, как девочки, как вы собираетесь вообще жить?» — обратился Алаудинов к находящимся в плену, заявив, что отказывается «называть их мужчинами».

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Он посоветовал пленным чеченцам «просто встать», взять что-нибудь в руки, «ручку, гвоздь» и накинуться «на кого-нибудь», сделав «все для того, чтобы вас убили».

Алаудинов заявил, что «не считает себя ответственным» за жителей Чечни, которые, сдавшись, «сошли со священного пути». Воюющие против Украины «сражаются против санатизма» на «священной войне», объяснил представитель Минобороны. По его словам, поскольку «мы сражаемся с войсками антихриста», погибший на такой войне «попадает в рай».

Алаудинов заверил, что может обменять «кого угодно», но сделает это только если будет знать: человек сдался не по своей воле, будучи, например, тяжелораненными или контуженными.

Поначалу командир «Ахмата» отрицал захват украинскими военными бойцов его подразделения в Курской области. Однако позже подтвердил, что пятеро солдат «Ахмата» сдались ВСУ.

13-14 сентября Россия обменяла 147 своих военнослужащих на украинских военнопленных. Почти все россияне были захвачены в Курской области, две трети составили солдаты-срочники, сообщил украинский проект «Наш выход».

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