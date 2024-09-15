Мать Навального прокомментировала расследование ФБК о Невзлине

Мать Алексея Навального Людмила высказалась у себя в фейсбуке «о „сваре“, „склоках“ и „памяти Алеши“». Навальная впервые прокомментировала фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией, в котором утверждается, что за несколькими нападениями на сотрудников ФБК стоит бывший совладелец «ЮКОСа» Леонид Невзлин.

Навальная написала, что гордится соратниками своего погибшего сына. По ее словам, есть другие люди, которые «на угрозу жизни и безопасности своих друзей и соратников», смотрят «через призму пресловутой политической целесообразности». «Что ж, это их выбор, их биографии и их будущие некрологи», — написала Навальная.

Для Навального нравственность, мораль и безопасность близких «всегда были превыше всего», написала его мать. Соратники Навального идут по тому же пути, добавила она.

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Всем, кто называет расследование ФКБ и покушение «на женщин и детей» «склокой» и «сварой», Навальная пожелала никогда не оказаться в ситуации, в которой оказались жертвы нападений.

В фильме-расследовании шла речь о состоявшихся в 2023 году покушении на Леонида Волкова в Вильнюсе, нападении на Ивана Жданова в Женеве и на жену экономиста Максима Миронова Александру Петрачкову в Аргентине.

За три часа до поста Навальной журналистка Евгения Альбац опубликовала в соцсети Х твит, употребив слова «свара» и «память об Алеше». Журналистка напомнила, что Навальный боролся с Путиным «сидя в ШИЗО, где его пытали» и убили семь месяцев назад. «И все эти месяцы его наследство, его дело разменивается на свары и спускается в унитаз», — написала Альбац.

Невзлин вскоре после выхода расследования ФБК заявил, что не имеет отношения к организации нападения на сотрудников Фонда и назвал прозвучавшие обвинения «состряпанным в Москве сливом».

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