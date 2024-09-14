Россиян собираются заставить платить за связь по паспорту

Минцифры собирается обязать россиян подтверждать личность при оформлении сим-карт и пополнении баланса телефона. Требование должно будет действовать в том числе при оплате наличными. Проект новых правил оказания услуг телефонной связи опубликован на портале нормативных актов.

Согласно документу, граждане России должны будут использовать один из трех способов верификации: предъявив паспорт, использовав биометрию или авторизовавшись с помощью портала госуслуг. Те, у кого нет аккаунта на Госуслугах, смогут подтвердить личность через «уполномоченную организацию». Организацию должно определить правительство, сказано в документе.

Каким способом будет происходить перенос номера абонента при смене оператора связи, в проекте правил не указано. Порядок уточняется, сообщили представители министерства агентству «Интерфакс».

Иностранцев обяжут подтверждать личность только очно и только после сдачи биометрии в специальную единую систему, говорится в проекте новых правил.

Сотовые операторы будут обязаны до 1 ноября 2025 года проверить все договоры, заключенные с гражданами России, и уведомить абонентов, у которых «превышен лимит по количеству сим-карт». Иностранцы должны будут получить уведомление до 1 июля того же года.

Согласно принятому в августе закону об ужесточении оборота сим-карт, гражданин России может иметь не более 20 сим-карт, а иностранец — не более десяти.

Если на россиянина оформлено больше 20 сим-карт, и он не успеет уменьшить это количество до ноября 2025 года, оператор будет обязан «приостановить услуги мобильной связи» по всем сим-картам. Такое же правило действует для иностранцев, а срок установлен до июля 2025 года.

В Минцифре необходимость изменения правил объяснили необходимостью борьбы с мошенниками и желанием «повысить безопасность и удобство для всех абонентов». В июле представители оператора Tele2 предупредили, что, «с учетом развития цифровизации, интернета вещей и распространения умных устройств», число в 20 сим-карт на человека «может стать недостаточным».

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