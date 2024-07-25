СМИ: россиян ограничат в покупке сим-карт

Госдума планирует ограничить 20 штуками количество сим-карт, которые может купить один россиянин, и проверять, пользуется ли он купленными номерами. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник, близкий к руководству одного из операторов связи.

По его словам, депутаты намерены внести поправки в законопроект об ограничении покупки сим-карт иностранцами. Документ готовится к обсуждению во втором чтении. Изначально предполагалось ограничить 10 штуками количество сим-карт, которые могут приобрести в России иностранцы и лица без гражданства, а также запретить им покупать сим-карты без сдачи биометрических данных.

Другой источник издания сообщил, что власти и участники рынка обсуждают проведение «реидентификации» уже существующих абонентов через «Госуслуги». Таким образом предполагается проверить, «действительно ли они пользуются тем или иным номером».

В Минцифры «Коммерсанту» подтвердили информацию о возможном введении лимита на количество сим-карт для россиян. Там отметили, что механизм и архитектура этой инициативы пока обсуждаются. В то же время представители ведомства заверили, что «речь о переидентификации абонентов среди граждан России не идет».

Наиболее удобным вариантом верификации абонентов было бы использование «Госуслуг». Об этом «Коммерсанту» сказали в компании «Вымпелком», владеющей сотовым оператором «Билайн». «У кого пока нет личного кабинета, могли бы использовать доверенный канал для идентификации, например, МФЦ», — отметили там.

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В свою очередь, в «МегаФоне» напомнили, что сейчас у сотовых операторов нет оснований отказать в продаже «даже в тех случаях, когда сим-карты приобретаются физлицом в больших объемах».

В МТС сообщили, что многие абоненты «уже прошли проверку по требованию Роскомнадзора и процесс продолжается». А в Tele2 предупредили, что «с учетом развития цифровизации, интернета вещей, распространения умных устройств число (20 сим-карт на человека) может стать недостаточным».

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