Владельцев электросамокатов собираются заставить вешать госномера

Все владельцы электросамокатов должны будут встать на учет в спецреестре и повесить на транспортное средство аналог автомобильного госномера. Проект закона о новых правилах для «средств индивидуальной мобильности» (СИМ) опубликовал Минтранс.

Согласно законопроекту, все электросамокаты, электровелосипеды и мопеды нужно будет регистрировать в специальном федеральном реестре не позже десяти дней с момента покупки. Если проект станет законом, правило начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Действующим владельцам СИМ авторы документа собираются дать срок на регистрацию транспортных средств до 1 марта 2027 года.

Уточняется, что для «перед началом движения» пользователь любого СИМ должен будет авторизоваться через портал госуслуг в «региональной информационной системе средств микромобильности». По словам авторов законопроекта, это позволит идентифицировать человека, увязав «с конкретным средством микромобильности, поставленным на учет», и не допустить «движение по тротуарам» СИМ, «которым запрещено там находиться».

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Вместе с аналогом автомобильного госномера («учетным знаком»), владельцы СИМ должны будут в обязательном порядке получить и поместить на свое транспортное средство QR-код («учетную метку»), говорится в документе Минтранса.

Министерство объяснило необходимость появления новых правил желанием снизить число ДТП и обеспечить «неотвратимость наказания за нарушение ПДД». К дорожному движению будут допускаться только те СИМ, которые есть в федеральном спецреестре, сообщило ведомство.

Весной в Госдуму внесли законопроект о штрафах для водителей электросамокатов и велосипедов. Их предлагается наказывать в том числе за превышение скорости и оставление места ДТП. Максимальный штраф должен полагаться за вождение в нетрезвом виде — до 30 тысяч рублей. Летом проект был принят в первом чтении.

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