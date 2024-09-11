Сомнительный проект помощи дезертирам раскрыл детали своей деятельности и вызвал новые вопросы у правозащитников

Проект «Тихая гавань», который якобы занимается помощью российским дезертирам, не желающим участвовать в войне в Украине, поделился с «Агентством» деталями своей работы и предоставил документы по двум подопечным.

Как пишет издание, проект предоставил контакты двух призывников, которые уехали из России в Сербию после того, как получили повестки. Первый из них — 24-летний мужчина, чьи данные издание не раскрывает, однако утверждает, что журналисты смогли подтвердить его личность с помощью паспорта.

«Агентство» пишет, что призывник, вероятно, работал диджеем в ночных клубах Санкт-Петербурга. По его словам, он учился на актера и прятался от военкомата. В марте 2024 года он уехал в Таджикистан. Это подтверждает недавняя утечка базы погранслужбы ФСБ с данными уехавших россиян. Вскоре дезертир обратился к «Тихой гавани» за помощью и предоставил проекту свои документы, в частности повестку в военкомат.

Мужчина утверждает, что по прилету в Сербию его встретил представитель «Тихой гавани», который под расписку вручил ему две тысячи евро и местную симкарту, а также сопроводил до хостела и рассказал, «как лучше жить».

Второй подопечный проекта также сообщил «Агентству», что получил две тысячи евро. 20-летний дезертир предоставил изданию повестку, которую он якобы получил в феврале 2024 года. При этом он перестал отвечать на сообщения журналистов и проигнорировал просьбу о созвоне по видеосвязи.

Как утверждает координатор «Движения сознательных отказчиков» Артем Клыга, одна из повесток была выписана по устаревшему шаблону Минобороны, а по второй призывнику нужно было уточнить данные воинского учета. По словам Клыги, такая повестка не является призывным мероприятием.

В свою очередь, анонимный представитель «Тихой гавани» заявил «Агентству», что у организации «были все основания поверить ребятам, что они подлежат призыву и что оба они находятся в опасности». Клыга назвал количество подопечных проекта «смехотворным», а размер помощи «гигантским».

Ранее «Агентство» выяснило, что проект «Тихая гавань» обещал российским дезертирам помочь с документами и профинансировать полугодовое пребывание в Турции или Сербии. Проект запустил активную рекламу в телеграм, однако правозащитники сочли его подозрительным. Кроме того, никто не знал, кто именно занимается помощью и курирует проект. Эти данные до сих пор неизвестны.

Проект утверждает, что не готов помогать подопечным с эвакуацией, поскольку не хочет нарушать российские законы. Помощь «Тихой гавани» начинается после того, как призывник самостоятельно прибыл в Турцию или Сербию.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.