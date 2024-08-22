Сомнительный проект помощи российским дезертирам активно продвигают в Telegram

Проект «Тихая гавань», обещающий российским дезертирам бесплатное жилье в Европе, ведет активную рекламную кампанию в телеграме. Внимание на это обратило «Агентство». Известные антивоенные правозащитники назвали его появление «настораживающим».

Среди прочего реклама «Тихой гавани» появилась в двух крупных независимых телеграм-каналах с аудиторией около миллиона подписчиков, пишет издание, не уточняя, о каких именно каналах речь.

«Тихая гавань» обещает российским военным, желающим сбежать от войны, оформить необходимые документы и оплатить полугодовое проживание в Турции или Сербии. Как отмечает «Агентство», представители антивоенных проектов заявили, что обещать подобное не может ни один из них.

На вопросы о своем финансировании «Тихая Гавань» отвечает, что не получает денег ни от государств, ни от коммерческих структур, а деятельность свою оплачивает за счет частных пожертвований в криптовалюте. При этом, как пишет «Агентство», на криптокошельки «Тихой гавани» не было ни одного перевода за все время существования проекта.

Тем не менее в своем телеграм-канале «Тихая гавань» публикует «истории призывников, которым помог проект», но никогда не указывает имен.

Опрошенные «Агентством» представители известных антивоенных проектов заявили, что ничего не знают о «Тихой гавани». Основательница проекта «Ковчег» Анастасия Буракова сообщила, что «Тихая гавань» еще в 2023 году хотела разместить в соцсетях «Ковчега» рекламу. Буракова решила проверить, с кем имеет дело, и попросила собеседников рассказать о правозащитниках из Сербии и Турции, с которыми работает «Тихая гавань». После этого представитель этого проекта перестал отвечать на вопросы, а затем удалил переписку. «Выглядит это очень странно, в целом мы всех помогающих так или иначе знаем», —– прокомментировала это Буракова.

Она подчеркнула, что оплата жилья для релокантов в Турции и Сербии сроком на полгода — это совершенно невыполнимая задача даже для крупных правозащитных проектов.

Координатор «Движения сознательных отказчиков» Артем Клыга также заявил, что ничего не знает о «Тихой гавани». В то же время он подчеркнул, что обещания оплаты жилья в Европе на полгода должны настораживать. Он предположил, что «Тихая гавань» могла быть создана российскими спецслужбами для сбора личных данных потенциальных дезертиров и привлечения их к ответственности.

В свою очередь, представители еще одной антивоенной организации — «Идите лесом» — назвали проект «Тихая гавань» «мутным».

Представитель «Тихой гавани», не назвавший своего имени, в ответ на замечание «Агентства» о том, что их проект подозревают в связях с российскими силовиками ответил, что «кто угодно может считать, что угодно». Он также обратил внимание на то, что в интернете нет негативных отзывов о проекте.

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