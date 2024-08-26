В сети появилась крупная база с данными уехавших россиян

В одном из агрегаторов появилась утекшая в сеть база ФСБ с данными россиян, которые уехали из страны с 2014 по 2023 год. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист-расследователь Андрей Захаров.

Как утверждает Захаров, эта база является полной версией появившейся в июле этого года базы под названием «Покинувшие РФ 2022-2024».

«Мне тогда рассказывали, что какое-то время назад утекла база пересечения границы Пограничной службы ФСБ. Ограниченная, рекламная версия утечки якобы появилась на рынке: если понравится — купи всю для своего агрегатора. И “Покинувшие”, согласно этой версии, были сделаны на основе этой самой рекламной версии», — пишет Захаров.

Полная база называется «Кордон 2023», в ней содержатся сведения пограничной службы ФСБ. По словам журналиста, в базе можно найти дату и место пересечения границы, номер транспортного средства — машины, поезда, самолета или частного джета — и направление, в котором ехал человек.

В своем посте Захаров приложил скриншоты с данными о пересечении границы бизнесменом Романом Абрамовичем, бывшим секретарем Совбеза и помощником Путина Николаем Патрушевым, а также самим Захаровым.

«Лично я не встречал более крупной утечки информации из баз ФСБ», — заявил журналист.

Захаров пишет, что агрегатов, в котором появилась база, подтвердил ему покупку «Кордона 2023». Представители агрегатора не сообщили, за какую сумму была куплена база, но пообещали в ближайшее время провести анализ данных и сопоставить информацию о людях, которые выезжали вместе.

Журналист добавил, что, по его сведениям, полную базу ранее выставляли на продажу за 270 тысяч долларов. Ссылаясь на автора канала «Утечки информации» Ашота Оганесяна, Захаров утверждает, что за такую сумму базу купить не смогли.

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