Продукты из «Пятерочки» людям будут привозить роботы

Компания X5 Group, которой принадлежит сеть супермаркетов «Пятерочка», запустила собственную доставку онлайн-заказов оттуда с помощью роботов. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на управляющего директора X5 Digital Сергея Панькова.

По его словам, старт дан пилотному этапу проекта, в рамках которого роверы начали доставлять заказы по адресам на улицах Часовая, 1-я Аэропортовская и в Петровско-Разумовском проезде в Москве. Всего сервис пока доступен для 35 тысяч домовладений, пишет газета.

В случае успеха пилотного этапа компания планирует увеличить штат роботов и расширить зону автоматизированной доставки. При этом роботы начнут доставлять заказы не только из «Пятерочки», но из торговой сети «Перекресток».

Роботов-роверов для доставки заказов X5 Group, по данным «Ведомостей», арендует у компании «Яндекс». Последняя также будет заниматься техническим обслуживанием автоматических-курьеров и созданием высокоточных карт, которые позволяют роботам ориентироваться в городе и прокладывать маршруты доставки.

Отмечается, что для использования сотрудниками «Пятерочки» было доработано программное обеспечение роботов «Яндекса». Теперь работники магазинов могут сами назначать и отправлять роботов на заказы.

Радиус действия роботов «Х5 доставки» составляет два километра. Автоматические курьеры способны самостоятельно передвигаться в условиях города, умеют определять и объезжать препятствия, а также преодолевать бордюры высотой до 10 сантиметров.

«На первом этапе мы планируем тестировать разные сценарии роботизированной доставки, уже в этом году проект будет расширен до нескольких районов Москвы», — пояснил Паньков.

Ранее роботы уже доставляли заказы из «Пятерочки» и »Перкрестка» при заказе через сервисы «Яндекс.Еда» и «Деливери». Кроме того, осенью 2021 года о запуске проекта роботизированной доставки с помощью роверов «Яндекса» сообщала «Почта России». Однако осенью 2023 года проект свернули.

В августе «Коммерсантъ» писал, что из-за дефицита курьеров объемы доставки товаров повседневного спроса в России сокращаются с 2022 года. В свою очередь, журнал Forbes в том же августе сообщал, что зарплата курьеров в России сравнялась с доходом IT-специалистов и достигла уровня в 155 тысяч рублей.

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