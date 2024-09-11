Индия стала модератором между Россией и Украиной

Украина хочет, чтобы Индия стала «модератором» переговоров между Москвой и Киевом. Дружественная для России страна может надавить на Москву и склонить ее к мирным переговорам, считает посол Украины в Нью-Дели Александр Полищук. Об этом пишет Bloomberg.

Полищук заявил, что Индия должна играть более «активную роль» в процессе урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Пока что, как считает посол, Индия лишь довольствуется ролью «почтальона, передающего сообщения между Украиной и Россией». Bloomberg пишет, что Индия согласилась передавать сигналы от Владимира Путина к Владимиру Зеленскому и наоборот, но не готова предпринять что-то еще, чтобы остановить войну.

Если Индия хочет заполучить постоянное место в Совете Безопасности ООН, то она должна помочь остановить войну в Украине, считает Полищук. В частности, Нью-Дели может использовать свои связи с Москвой, чтобы убедить российские власти пойти на мирные переговоры.

Украина предложила Индии провести мирный саммит до ноября 2024 года, но остается неясным, согласились ли на это в Нью-Дели. Также не ясно, пригласят ли на потенциальный саммит Россию. Например, на июньский Саммит мира в Швейцарии Россию приглашать не стали. Однако с тех пор Украина и ее союзники поменяли мнение насчет участия Москвы в подобных мероприятиях. Президент Украины Владимир Зеленский допустил участие представителей России в будущих саммитах мира и, более того, не исключил приглашение Владимира Путина на мероприятие.

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В конце августа премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Киев. Это был первый официальный визит индийского лидера в Украину в истории двух стран. До этого, в июле, Моди посетил Москву, где Путин наградил его высшей российской наградой — орденом святого Андрея Первозванного.

Россия, отрезанная от Европы, видит в Индии ключевого партнера. В частности, Россия стала главным экспортером нефти в Индию, поставив в страну около 45 процентов нефти от общих иностранных поставок. Индия же, по сообщениям западным СМИ, помогает России обходить наложенные санкции и даже настраивает с Москвой канал тайной торговли товарами двойного назначения, необходимых для военной промышленности.

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