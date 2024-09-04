СМИ: Россия получает необходимые для военной промышленности товары в обход санкций 

Россия наладила с Индией тайный канал торговли и обрела возможность получать товары двойного назначения. Об этом пишет газета Financial Times (FT). Евросоюз ужесточал экспортный контроль за этим типом товаров, чтобы помешать развитию российской военной промышленности.

Издание ознакомилось с российской государственной перепиской. Из нее стало известно, что Минпромторг еще в октябре 2022 года разработал конфиденциальный план по расходованию около 82 миллиарда рупий (один миллиард долларов по курсу 2022 года) на «обеспечение критической электроники по каналам, скрытым от западных правительств».

По данным FT, в России существует некий «теневой орган по содействию торговле», имеющий тесные связи с российскими спецслужбами. Вероятно, имеется в виду Консорциум по внешнеэкономической деятельности и международной межгосударственной кооперации в промышленности. Именно с его представителями вел переписку Минпромторг. План, раскрытый в их переписке, предполагал использование «значительных запасов» рупий, которые Россия получила за продажу нефти в Индию.

Информация в документах, а также западные чиновники и бизнесмены подтвердили, что Россия и Индия сосредоточились на товарах двойного назначения. Речь идет о тех товарах, которые могут использоваться как для гражданских, так и для военных целей.

Кроме того, Россия хотела вложиться в совместные с Индией предприятия, которые бы занимались электроникой. Тем не менее остается неясным, воплотила ли Россия эти планы в жизни. Неназванный индийский бизнесмен рассказал, что Москва провела лишь «предварительную работу» по созданию предприятий в Индии.

В государственной переписке фигурирует некий Александр Гапонов. FT называет его чиновником центрального аппарата правительства и заместителем начальника отдела «радиоэлектроники» Минпромторга. В октябре 2022 года он написал Вадиму Пойде — президенту Консорциума. Гапонов попросил главу Консорциума представить планы по приобретению «критически важных компонентов» в Индии.

Пойда ответил, что его компания уже разработала конкретные планы с представителями Индии. Он изложил план из пяти этапов, который поможет России потратить рупии и наладить поставки товаров двойного назначения. Москва должна создать «закрытую платежную систему», которая будет работать только между Россией и Индией. Система должна быть скрыта от западных стран. В этой схеме планировали использовать цифровые финансовые активы, отмечает Пойда в письме. По его подсчетам, Россия могла бы закупить электронные комплектующие на сумму в 100 миллиардов рублей.

FT также ознакомилась с таможенными документами. В них фигурировала индийская компания Innovio Ventures, которая поставила России электронное оборудование на сумму не менее 4,9 миллионов долларов. В частности, в торговых декларациях нашли поставки беспилотников. В них также значится электронное оборудование на сумму 568 тысяч долларов, которое поставлялось для использования в радиоэлектронных системах российской компании «Тесткомплект». Она находится под санкциями США и ЕС.

FT подчеркивает, что переписка велась в тот период, когда Индия укрепляла отношения с США. В Вашингтоне предупредили своих индийских партнеров о рисках ведения торговли с Москвой. Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо написал трем ведущим деловым организациям Индии по этому поводу и напомнил о вторичных санкциях, которые последуют за сотрудничество с Россией.

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