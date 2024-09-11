Иран предложил создать аналог Евросоюза ради обхода санкций

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своего визита в Багдад выступил с предложением отменить пограничный контроль между исламскими государствами по аналогии с Евросоюзом. Об этом сообщает Tasnim News Agency.

Агентство отмечает, что это была первая зарубежная поездка Пезешкиана после его вступления в должность президента Ирана. На встрече с главой Ирака он призвал создать союз исламских государств, подчеркнув историю дружественных отношений между странами.

По мнению Пезешкиана, более тесное сотрудничество мусульманских стран нейтрализует иностранные санкции. Он также назвал мусульманскую солидарность ключом к искоренению «сионистского терроризма».

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Президент Ирана заявил, что необходимо уделять больше внимания региональному сотрудничеству между Тегераном и Багдадом и призвал сформировать специальные комитеты, чтобы сосредоточиться на расширении политических, экономических, культурных и социальных связей стран-соседей.

Он также выразил надежду, что соглашения о финансово-экономическом сотрудничестве между Ираном и Ираком будут способствовать региональной безопасности и стабильности.

В свою очередь, президент Ирака Абдул Латиф Рашид почтил память погибших 19 мая в авиакатастрофе предыдущего президента Ирана Ибрагима Раиси и министра иностранных дел страны Хосейна Амира Абдоллахиана. Рашид также осудил убийство глава политического крыла палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании.

Кроме того, президент Ирака заявил, что нужно отказаться от доллара США в торговых обменах между двумя мусульманскими соседями.

Накануне США и Великобритания усилили санкции против Ирана из-за поставок баллистических ракет в Россию, а Франция, Германия и Великобритания выпустили совместное заявление, в котором пообещали отменить двустороннее воздушное сообщение с Ираном и назвали поставки ракет «прямой угрозой европейской безопасности».

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