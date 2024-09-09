СМИ: растет риск прямого столкновения России и НАТО

Поставки Ираном баллистических ракет в Россию, а также нарушение российскими дронами воздушных границ Румынии и Латвии говорят о растущих рисках прямого конфликта между Москвой и НАТО. Об этом пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что эти два события подчеркивают «сложности, с которыми сталкиваются союзники Киева по НАТО». О том, что Иран отправил в Россию партию баллистических ракет, Bloomberg сообщил 6 сентября, ссылаясь на анонимные источники. По их данным, Иран осуществляет поставки оружия, чтобы помочь России в войне против Украины.

Bloomberg отмечает, что за все время войны Иран отправил в Россию сотни беспилотников, однако поставки ракет означают большую вовлеченность Тегерана в военный конфликт. Глава ЦРУ Уильям Бернс назвал поставки «драматической эскалацией».

Как утверждают источники издания, этот шаг может повлечь за собой дополнительные санкции в отношении Ирана со стороны США и Европы. При этом власти страны утверждают, что не поставляют оружие ни России, ни Украине.

Кроме того, Румыния сообщила о нарушении воздушной границы российским беспилотником, а президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о крушении дрона. По его словам, беспилотник прилетел на территорию Латвии со стороны Беларуси.

После инцидента латвийский МИД вызвал временно поверенного в делах России и заявил, что планирует усилить охрану своих сухопутных границ, воздушного пространства и территориальных вод. В свою очередь, румынский МИД выпустил заявление, в котором призвал Россию соблюдать международное право.

Bloomberg отмечает, что инциденты с беспилотниками «являются признаком растущих угроз с воздуха для стран региона». «Если российские беспилотники продолжат вторгаться в воздушное пространство НАТО, альянс должен будет продемонстрировать, что он может надежно защитить себя», — пишет издание.

В то же время, по данным Bloomberg, НАТО пытается избежать любого прямого конфликта с Россией, опасаясь, что он может перерасти в ядерную войну. При этом новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал военный альянс развернуть свои средства ПВО «для перехвата российских ракет и беспилотников над Украиной».

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